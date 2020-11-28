Пыталась спасти других: стали известны подробности пожара в новосибирской сауне, в котором погибла девушка

Следователи СК и МЧС рассказали подробности пожара в сауне на улице Мира в Новосибирске, в котором погибла молодая девушка. Выяснилось, что она побежала на помощь к незнакомцам.

— В здании, где начался пожар, два этажа, на них отдыхали разные компании. Возгорание началось внизу. В этот момент девушка со второго этажа побежала спасать тех, кто находился на первом. Все те, кто был внизу, смогли эвакуироваться, а девушка задохнулась, — сообщила НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

