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Пыталась спасти других: стали известны подробности пожара в новосибирской сауне, в котором погибла девушка

Она побежала на помощь незнакомым людям

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Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего

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Стали известны подробности пожара в Новосибирске, где погибла девушка

Следователи СК и МЧС рассказали подробности пожара в сауне на улице Мира в Новосибирске, в котором погибла молодая девушка. Выяснилось, что она побежала на помощь к незнакомцам.

— В здании, где начался пожар, два этажа, на них отдыхали разные компании. Возгорание началось внизу. В этот момент девушка со второго этажа побежала спасать тех, кто находился на первом. Все те, кто был внизу, смогли эвакуироваться, а девушка задохнулась, — сообщила НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по НСО рассказали, что пожарные выехали на вызов в 08:13. Возгорание началось в парилке сауны, которая находится в подвальном помещении частной гостиницы.

— Внутри здания на момент пожара находилось 11 человек, шесть эвакуировались самостоятельно, четыре были спасены при помощи коленной лестницы. На свежий воздух была эвакуирована женщина без признаков жизни, ей оказывались реанимационные мероприятия. К сожалению, сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть. На месте работают дознаватели МЧС и Следственный комитет, — рассказали в ведомстве.

Очаг пожара на площади в 20 кв. м ликвидировали. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины трагедии.

— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку, — сообщила Анастасия Кулешова.

15 ноября в Новосибирской области произошел крупный пожар, в котором погибли трое взрослых и один ребенок. Позже следователям удалось установить их личности и предварительную причину.

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погибшиепожарсауна
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