Во время пожара в сауне Кировского района погибла 26-летняя девушка

В Новосибирске девушка погибла в пожаре на улице Мира
Сегодня утром, 28 ноября, в пожаре на улице Мира в Кировском районе Новосибирска погибла девушка.
— Около 08:00, наверное, начало гореть на улице Мира, девушку откачивали, но спасти не удалось, — сообщил НГС очевидец Алексей.
Информацию подтвердили в полиции.
— В 08:15 в полицию поступила заявка о возгорании в помещении сауны на улице Мира. На место выехала следственно-оперативная группа полиции. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, Следственного комитета, полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадал мужчина и погибла девушка 1994 года рождения, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
19 ноября во время пожара в Дзержинском районе погибли мать и сын. По предварительной версии, возгорание началось из-за непотушенной сигареты.