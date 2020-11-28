Во время пожара в сауне Кировского района погибла 26-летняя девушка

Сегодня утром, 28 ноября, в пожаре на улице Мира в Кировском районе Новосибирска погибла девушка.

— Около 08:00, наверное, начало гореть на улице Мира, девушку откачивали, но спасти не удалось, — сообщил НГС очевидец Алексей.



Информацию подтвердили в полиции.

— В 08:15 в полицию поступила заявка о возгорании в помещении сауны на улице Мира. На место выехала следственно-оперативная группа полиции. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, Следственного комитета, полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадал мужчина и погибла девушка 1994 года рождения, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.