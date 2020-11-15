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Страшный пожар под Новосибирском унес жизни 4 человек, в том числе ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело

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Работы на месте происшествия

Работы на месте происшествия

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Уголовное дело возбудили после гибели четырёх человек на пожаре под Новосибирском

По уточненным данным, на пожаре в селе Новомихайловка Коченёвского района погибли 4 человека, в том числе ребенок. Деревянный жилой дом заполыхал сегодня ночью, общая площадь пожара составила 188 кв. м.

— При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела четверых человек, в том числе одного ребенка. Личности и возраст погибших устанавливаются. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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Следователи продолжают работать на месте происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают причины возгорания, готовятся к назначению пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз.

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