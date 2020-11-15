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Следователи установили личности людей, погибших в страшном пожаре под Новосибирском

Сейчас специалистам предстоит выяснить причины трагедии

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Специалисты также установили предварительный очаг возгорания

Специалисты также установили предварительный очаг возгорания

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Установлены личности погибших в пожаре под Новосибирском четырех человек

В воскресенье, 15 ноября, следователи установили личности четырех человек, погибших сегодня утром в страшном пожаре в селе Новомихайловка Коченевского района.

— В ходе проведения первоначальных следственных действий были установлены личности погибших. Ими оказались хозяин дома 1949 г. р., его супруга 1954 г. р., их дочь 1976 г. р. и ее 14-летняя дочь. В настоящее время следователями СКР осмотрено место происшествия, продолжается опрос очевидцев и родственников погибших, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, очаг возгорания мог находиться на веранде дома, где находился распределительный щит электроприборов, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в МЧС сегодня около 4:30 утра. Площадь возгорания составила 188 кв. м. Изначально сообщалось о двух погибших. Однако затем спасатели сообщили о том, что было найдено четыре тела.

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