Мать и трое детей попали в больницу после ночного пожара в Новосибирской области

Ночью 25 ноября в Барабинске Новосибирской области загорелся четырехэтажный дом, в котором было 5 человек. В огне погибла пенсионерка, а женщина с тремя детьми попали в больницу.
Мать с детьми спас проезжавший мимо сотрудник РЖД Сергей Заворин.
— Ночью я ехал на автомобиле по улице Ленина и увидел пожар в одном из домов. Остановившись, вызвал пожарных, а сам стал стучать в окна и будить жильцов. Войти через дверь возможности не было, всё было в огне. Поэтому я разбил одно из окон, громко кричал и звал к себе людей. Видимости практически не было, в темноте через окно нащупал маленькую ручку и первой вытащил девочку-подростка, затем грудничка и мальчика с мамой. Всех четверых усадил в свою машину, где они находились до приезда скорой, — цитирует Сергея Заворина пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
Когда пожарные прибыли на место, открытым огнем горели веранда и одна из квартир. В одной из комнат горящей квартиры обнаружили тело 71-летней хозяйки. Мать вместе с 10-летней девочкой, 6-летним мальчиком и 7-месячным младенцем доставили в Барабинскую ЦРБ.
— Менее часа сотрудникам пожарной охраны потребовалось для ликвидации открытого горения, полностью пожар был потушен в 05:30. Общая площадь пожара составила 74 квадратных метра. Огнем уничтожена веранда, повреждены стены, мебель и домашние вещи в одной квартире. Работа пожарно-спасательных подразделений позволила спасти от огня две соседние квартиры, в третьей пострадала только часть кровли. На тушение были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники, — сообщили в МЧС.
На месте работают дознаватели МЧС России, которые выясняют причины произошедшего.
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