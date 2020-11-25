Мать и трое детей попали в больницу после ночного пожара в Новосибирской области

Ночью 25 ноября в Барабинске Новосибирской области загорелся четырехэтажный дом, в котором было 5 человек. В огне погибла пенсионерка, а женщина с тремя детьми попали в больницу.

Мать с детьми спас проезжавший мимо сотрудник РЖД Сергей Заворин.

— Ночью я ехал на автомобиле по улице Ленина и увидел пожар в одном из домов. Остановившись, вызвал пожарных, а сам стал стучать в окна и будить жильцов. Войти через дверь возможности не было, всё было в огне. Поэтому я разбил одно из окон, громко кричал и звал к себе людей. Видимости практически не было, в темноте через окно нащупал маленькую ручку и первой вытащил девочку-подростка, затем грудничка и мальчика с мамой. Всех четверых усадил в свою машину, где они находились до приезда скорой, — цитирует Сергея Заворина пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.