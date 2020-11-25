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Мать и трое детей попали в больницу после ночного пожара в Новосибирской области

Кроме того, во время происшествия погибла женщина-пенсионерка

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Пожар вспыхнул в четырехэтажном доме примерно в 3 часа ночи в Барабинске

Пожар вспыхнул в четырехэтажном доме примерно в 3 часа ночи в Барабинске

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Ночью 25 ноября в Барабинске Новосибирской области загорелся четырехэтажный дом, в котором было 5 человек. В огне погибла пенсионерка, а женщина с тремя детьми попали в больницу.

Мать с детьми спас проезжавший мимо сотрудник РЖД Сергей Заворин.

— Ночью я ехал на автомобиле по улице Ленина и увидел пожар в одном из домов. Остановившись, вызвал пожарных, а сам стал стучать в окна и будить жильцов. Войти через дверь возможности не было, всё было в огне. Поэтому я разбил одно из окон, громко кричал и звал к себе людей. Видимости практически не было, в темноте через окно нащупал маленькую ручку и первой вытащил девочку-подростка, затем грудничка и мальчика с мамой. Всех четверых усадил в свою машину, где они находились до приезда скорой, — цитирует Сергея Заворина пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

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Когда пожарные прибыли на место, открытым огнем горели веранда и одна из квартир. В одной из комнат горящей квартиры обнаружили тело 71-летней хозяйки. Мать вместе с 10-летней девочкой, 6-летним мальчиком и 7-месячным младенцем доставили в Барабинскую ЦРБ.

— Менее часа сотрудникам пожарной охраны потребовалось для ликвидации открытого горения, полностью пожар был потушен в 05:30. Общая площадь пожара составила 74 квадратных метра. Огнем уничтожена веранда, повреждены стены, мебель и домашние вещи в одной квартире. Работа пожарно-спасательных подразделений позволила спасти от огня две соседние квартиры, в третьей пострадала только часть кровли. На тушение были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники, — сообщили в МЧС.

На месте работают дознаватели МЧС России, которые выясняют причины произошедшего.

Барабинский межрайонный прокурор Новосибирской области организовал проверку по факту пожара.

В конце сентября два человека погибли в пожаре в Дзержинском районе Новосибирска — спасатели рассказали, как тушили возгорание.

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МЧСспасение
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