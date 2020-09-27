Спасатели рассказали, как тушили пожар на Грекова, в котором погибли два человека

Два человека погибли в пожаре в Дзержинском районе Новосибирска
Ночью в Дзержинском районе Новосибирска в пожаре погибли мужчина и женщина. Пожар произошёл около 03:00 ночи в одном из домов на улице Грекова.
Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, в пожаре погибли 43-летний мужчина и 34-летняя женщина. Они были в гостях. Хозяйка дома с детьми успела выбежать из горящего дома.
По предварительной информации, причина пожара — замыкание электропроводки.
В пресс-службе МЧС сообщили, что огонь с одного дома перекинулся на соседние:
— 27 сентября в 03:30 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома на ул. Грекова Дзержинского района в Новосибирске. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений двухквартирный дом и надворные постройки горели открытым огнём, происходило интенсивное распространение на соседний двухквартирный дом, что свидетельствует о позднем обнаружении и сообщении в пожарную охрану. До прибытия пожарных расчетов из зданий самостоятельно эвакуировались девять человек, из них двое детей — пострадавших среди них нет, — сообщили в МЧС.
Пожару присвоили 2-й ранг сложности.
— В течение 35 минут сотрудникам МЧС России удалось локализовать крупный пожар на общей площади 850 кв. м, не допустив распространения огня на жилые дома соседних участков частного сектора с плотной застройкой. Ещё около часа понадобилось для ликвидации открытого горения. В ходе разбора и проливки обгоревших конструкций обнаружены два человека без признаков жизни. Работа пожарных продолжалась до 09:18, после чего объявлена полная ликвидация происшествия, — добавили в МЧС.
Огонь уничтожил два жилых дома и множество надворных построек. Жильцов повреждённых домов разместили у родственников.
На месте работают дознаватели МЧС России и следователи СКР для установления причин и обстоятельств произошедшего.