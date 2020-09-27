Спасатели рассказали, как тушили пожар на Грекова, в котором погибли два человека

Ночью в Дзержинском районе Новосибирска в пожаре погибли мужчина и женщина. Пожар произошёл около 03:00 ночи в одном из домов на улице Грекова.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, в пожаре погибли 43-летний мужчина и 34-летняя женщина. Они были в гостях. Хозяйка дома с детьми успела выбежать из горящего дома.

По предварительной информации, причина пожара — замыкание электропроводки.



В пресс-службе МЧС сообщили, что огонь с одного дома перекинулся на соседние: