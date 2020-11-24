24 ноября вторник
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 1/10
usd 75.76
eur 89.93
Тема дняКак поймали убийцу автомобилистки

Все новости

Все новости

Второй случай: в ковидном госпитале Новосибирска еще один пациент покончил с собой

Специалисты выясняют обстоятельства трагедии

677
9Обсудить

Поделиться

Поделиться

В Новосибирске еще один пациент ГКБ № 25 покончил с собой

В Городской клинической больнице № 25, переоборудованной под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, еще один пациент найден мертвым. Информацию об этом подтвердили в региональном Минздраве.

— Да, такой случай был, в ГКБ № 25. Полиция устанавливает все обстоятельства, — сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Новосибирской области Светлана Шуваева.

В полиции и в СКР по Новосибирской области пояснили, что информация об этом случае в ведомства не поступала.

Городская клиническая больница № 25 переоборудована под госпиталь, который принимает пациентов с коронавирусной инфекцией. В таком формате он заново заработал с 1 октября этого года.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Как сообщает издание «Комсомольская правда», тело 42-летнего мужчины было обнаружено в палате в «красной» зоне. У него был подтвержден диагноз COVID-19.

Если вам известны обстоятельства этого происшествия или вы знали погибшего, напишите нам.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

Подобный случай произошел в минувшую пятницу, 20 ноября. Пациент ГКБ № 25 был обнаружен под окнами больницы. От полученных травм мужчина скончался.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

несчастный случайковидный госпиталь
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...