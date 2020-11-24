Второй случай: в ковидном госпитале Новосибирска еще один пациент покончил с собой

В Новосибирске еще один пациент ГКБ № 25 покончил с собой
В Городской клинической больнице № 25, переоборудованной под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, еще один пациент найден мертвым. Информацию об этом подтвердили в региональном Минздраве.
— Да, такой случай был, в ГКБ № 25. Полиция устанавливает все обстоятельства, — сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Новосибирской области Светлана Шуваева.
В полиции и в СКР по Новосибирской области пояснили, что информация об этом случае в ведомства не поступала.
Городская клиническая больница № 25 переоборудована под госпиталь, который принимает пациентов с коронавирусной инфекцией. В таком формате он заново заработал с 1 октября этого года.
Как сообщает издание «Комсомольская правда», тело 42-летнего мужчины было обнаружено в палате в «красной» зоне. У него был подтвержден диагноз COVID-19.
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Подобный случай произошел в минувшую пятницу, 20 ноября. Пациент ГКБ № 25 был обнаружен под окнами больницы. От полученных травм мужчина скончался.