Второй случай: в ковидном госпитале Новосибирска еще один пациент покончил с собой

В Городской клинической больнице № 25, переоборудованной под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, еще один пациент найден мертвым. Информацию об этом подтвердили в региональном Минздраве.

— Да, такой случай был, в ГКБ № 25. Полиция устанавливает все обстоятельства, — сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Новосибирской области Светлана Шуваева.

В полиции и в СКР по Новосибирской области пояснили, что информация об этом случае в ведомства не поступала.

Городская клиническая больница № 25 переоборудована под госпиталь, который принимает пациентов с коронавирусной инфекцией. В таком формате он заново заработал с 1 октября этого года.