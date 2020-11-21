В Новосибирске из окна ковидного госпиталя выпал человек

Под окнами ГКБ № 25 в Новосибирске найдено тело человека
В минувшую пятницу, 20 ноября, из окна Городской клинической больницы
— 20 ноября было обнаружено тело мужчины 1956 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты. Предположительно, он выпал с пятого этажа. По данному факту следователи проводят доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
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В минувший четверг, 19 ноября, женщина выпала из окна многоэтажки в Калининском районе.