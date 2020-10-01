Минздрав НСО вновь открыл уже закрытый ковидный госпиталь

В Новосибирске снова открываются ковидные госпитали — сегодня вновь пациентов с коронавирусом начала принимать больница № 25. Об этом сегодня, 1 октября, сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на брифинге.

— Мы открываем наши ковидные госпитали. Это связано с тем, что мы видим сезонную потребность по ОРВИ. На территории не зарегистрировано ни одного случая гриппа, но, тем не менее, сегодня в соответствии с регламентом в этот эпидсезон мы обязаны пациентов с ОРВИ средней и тяжелой степени госпитализировать, чтобы провести необходимые исследования, в том числе на ковид. Поэтому требуется значительно больше мест. Поэтому мы раскрываем наши ковидные госпитали. Сегодня открыли 25 больницу, чтобы работать в удобном для нас режиме, — рассказал Константин Хальзов.