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Минздрав НСО вновь открыл уже закрытый ковидный госпиталь

Сегодня пациентов с коронавирусом начала принимать больница № 25

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Региону вновь нужно больше коек для пациентов с подозрением на ковид

Региону вновь нужно больше коек для пациентов с подозрением на ковид

ГКБ № 25 снова начала работать как ковидный госпиталь

В Новосибирске снова открываются ковидные госпитали — сегодня вновь пациентов с коронавирусом начала принимать больница № 25. Об этом сегодня, 1 октября, сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на брифинге.

— Мы открываем наши ковидные госпитали. Это связано с тем, что мы видим сезонную потребность по ОРВИ. На территории не зарегистрировано ни одного случая гриппа, но, тем не менее, сегодня в соответствии с регламентом в этот эпидсезон мы обязаны пациентов с ОРВИ средней и тяжелой степени госпитализировать, чтобы провести необходимые исследования, в том числе на ковид. Поэтому требуется значительно больше мест. Поэтому мы раскрываем наши ковидные госпитали. Сегодня открыли 25 больницу, чтобы работать в удобном для нас режиме, — рассказал Константин Хальзов.

Сейчас, кроме больницы № 25, как ковидные госпитали работают: инфекционная больница, больница № 11, больница № 3. На прошлой неделе открыли для ковидных больных третий корпус городской больницы № 1.

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коронавирус в Новосибирске
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