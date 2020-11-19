Начальнику пункта металлолома в Новосибирске дали условный срок за смерть работника

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор начальнику Кировского участка ООО «Вторчермет НЛМК Сибирь» — 38-летнему Сергею Кодочигову. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает прокуратура Новосибирской области.



16 августа 2019 года рабочие сортировали металлолом, исполняя указание начальника. В ходе работ газорезчик бросил на бетон снаряд, который упал и взорвался. В результате погиб 45-летний рабочий. Позже было установлено, что на территории пункта приема металла складировали опасные отходы. После инцидента полиция провела рейды по поиску боеприпасов в пунктах приема металлолома.