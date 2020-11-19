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Начальнику пункта металлолома в Новосибирске дали условный срок за смерть работника

Одного человека убило взрывом, второго ранило осколками

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Инцидент произошёл в районе улиц Горбаня и Бетонной

Инцидент произошёл в районе улиц Горбаня и Бетонной

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Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор начальнику Кировского участка ООО «Вторчермет НЛМК Сибирь» — 38-летнему Сергею Кодочигову. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает прокуратура Новосибирской области.

16 августа 2019 года рабочие сортировали металлолом, исполняя указание начальника. В ходе работ газорезчик бросил на бетон снаряд, который упал и взорвался. В результате погиб 45-летний рабочий. Позже было установлено, что на территории пункта приема металла складировали опасные отходы. После инцидента полиция провела рейды по поиску боеприпасов в пунктах приема металлолома.

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Подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил Кодочигова к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также он должен будет выплатить несовершеннолетнему ребенку погибшего 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Новосибирске прораба, из-за которого погиб человек, оштрафовали на 150 тысяч рублей. На приговор повлияло то, что он пожертвовал деньги на благотворительность и заплатил брату погибшего.

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металлоломсмерть на производстве
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