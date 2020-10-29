В Новосибирске прораба оштрафовали на 150 тысяч рублей за смерть человека — на мужчину рухнула крыша

В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении прораба, по вине которого погиб человек. Железнодорожный районный суд назначил ему 150 тысяч штрафа, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Трагедия произошла 14 июля 2020 года. В двухэтажном доме на Владимировском спуске, 2 обрушились перекрытия. В то время в здании шел капитальный ремонт под руководством 44-летнего Александра Мозгового. Прораб действовал на основании договора подряда, заключенного с ООО «ЖСК "РегионСтрой"». Позже экспертиза установила, что вопреки правилам безопасности при выполнении строительных работ мужчина дал указание поднять на крышу строительные материалы весом больше полутора тонн. При этом груз разместили преимущественно в одном месте.