В Новосибирске прораба оштрафовали на 150 тысяч рублей за смерть человека — на мужчину рухнула крыша

Прораб ЖСК «РегионСтрой» заплатит 150 тысяч за смерть новосибирца
В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении прораба, по вине которого погиб человек. Железнодорожный районный суд назначил ему 150 тысяч штрафа, сообщает прокуратура Новосибирской области.
Трагедия произошла 14 июля 2020 года. В двухэтажном доме на Владимировском спуске, 2 обрушились перекрытия. В то время в здании шел капитальный ремонт под руководством 44-летнего Александра Мозгового. Прораб действовал на основании договора подряда, заключенного с ООО «ЖСК "РегионСтрой"». Позже экспертиза установила, что вопреки правилам безопасности при выполнении строительных работ мужчина дал указание поднять на крышу строительные материалы весом больше полутора тонн. При этом груз разместили преимущественно в одном месте.
Деревянные перекрытия чердака не выдержали, и он рухнул. В эпицентре оказался 64-летний мужчина. Его нашли мертвым, но судмедэксперты долгое время сомневались, что именно стало причиной его гибели — обрушение или он умер еще до этого. В итоге медики пришли к выводу, что пенсионер скончался из-за полученных травм.
Криминальный корреспондент НГС Алёна Истомина побывала на месте ЧП и поговорила с очевидцами и сотрудниками экстренных служб. Соседи погибшего рассказали, что он был инвалидом, родственники купили для него это жилье год назад, и больше их не видели. За мужчиной ухаживали социальные службы.
Суд признал Мозгового виновным в совершении преступления по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В прокуратуре уточнили, что Александр Мозговой возместил брату погибшего моральный вред, а также пожертвовал деньги новосибирскому отделению общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Суд учел это и прекратил уголовное дело.