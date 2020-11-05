«Мать пришла — сразу в слезы»: что известно о каргатской семье, в которой погибли трое детей

При пожаре в частном доме в Новосибирской области погибли пять человек
Днем 5 ноября в городе Каргат на Комсомольской улице сгорел частный дом. В пожаре погибли пять человек: двое мужчин и трое мальчиков — 2, 4 и 12 лет. НГС поговорил с соседями погибших и узнал, кто жил в доме и что могло стать причиной трагедии.
Сгоревшее здание площадью 40 квадратных метров принадлежало семье с четырьмя детьми. Соседи рассказывают, что никто из родителей не имел постоянной работы:
— Там семья не очень хорошая, неблагополучная. Он пил, она получала детские, за счет того и жили. Иногда отец где-то подрабатывал. У них четверо детей. Мать вместе с четвертым сыном в школе была, когда всё произошло. Наверное, поэтому и спаслись. Отец пил с самого утра. С еще одним мужчиной, местным бомжом, по-другому его никак не назвать. Вот они вместе и погибли, детей еще троих с собой забрали. При мне тела детей оттуда вытаскивали, всё, они сразу мертвыми были, — рассказал сосед погибших.
Другой сосед предположил, что пожар мог вспыхнуть из-за непотушенной сигареты — якобы кто-то из мужчин заснул с ней на кровати. Кроме того, год назад на участке семьи уже случался пожар:
— Их надо было еще в том году лишать родительских прав, когда был первый пожар. Год назад дети спалили баню. А сегодня мать была со старшим сыном на занятии, а отец пригласил друга и, по ходу, пили. А дети спали в постели. Там двое детей ходили в садик, хорошие были, умные. Все мальчики. Они утром набаловались, легли спать — и как лежали, так и всё. Они просто не проснулись. Один мальчик был обгоревший, и кулачки поджал старший. А младшие задохнулись, видать. Мать пришла минут через 40 со старшим сыном, со школы. Она сразу в слезы, а потом их усадили в скорую помощь, — рассказал второй сосед.
Местный каргатский депутат Юрий Касьянов также отметил, что семья погибших была неблагополучной:
— Явно стояла в органах опеки, это 100%. Возгорание произошло внутри дома, не снаружи. Возможно, печное отопление не в порядке или проводка. Работает следственная группа из Коченево. Конечно, это очень сильное горе, — подытожил Юрий Касьянов.
Автор: ГУ МЧС по Новосибирской области
Официальная причина еще не известна — сейчас на месте работают следователи-криминалисты и сотрудники МЧС. Следственный комитет региона уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
— Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе выяснение причин, приведших к трагедии. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в СК.
В середине октября на улице Хинганской, 1/2, в Новосибирске пожарные нашли три тела. В огне погибли три девочки. Родственники рассказали НГС, как так получилось, что у неблагополучной семьи не было собственного жилья, а дети даже не ходили в детский сад и школу.