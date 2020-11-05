«Мать пришла — сразу в слезы»: что известно о каргатской семье, в которой погибли трое детей

Днем 5 ноября в городе Каргат на Комсомольской улице сгорел частный дом. В пожаре погибли пять человек: двое мужчин и трое мальчиков — 2, 4 и 12 лет. НГС поговорил с соседями погибших и узнал, кто жил в доме и что могло стать причиной трагедии.

Сгоревшее здание площадью 40 квадратных метров принадлежало семье с четырьмя детьми. Соседи рассказывают, что никто из родителей не имел постоянной работы:

— Там семья не очень хорошая, неблагополучная. Он пил, она получала детские, за счет того и жили. Иногда отец где-то подрабатывал. У них четверо детей. Мать вместе с четвертым сыном в школе была, когда всё произошло. Наверное, поэтому и спаслись. Отец пил с самого утра. С еще одним мужчиной, местным бомжом, по-другому его никак не назвать. Вот они вместе и погибли, детей еще троих с собой забрали. При мне тела детей оттуда вытаскивали, всё, они сразу мертвыми были, — рассказал сосед погибших.

