«Они обманули соцзащиту»: родственники рассказали, как жила семья, у которой в пожаре погибли трое детей

— Где они только не жили. В Ермаковском районе (Красноярский край), в Новосибирске, на Украине, в Подмосковье — в Шатуре. В 2013 году там у них пожар был. Отец обгорел, старшей дочери тогда 10 дней было от роду. Она пальчик обожгла. Они — пьющие. У них в Мигне (село в Красноярском крае) дом остался. Сначала он (отец детей) на материнский капитал дом купил — затем продал, половину пропил и купил дом поменьше за речкой. Его тоже продали и купили за 100 тысяч комнату-кухню, метров 30 с чем-то, — рассказывает родственница семьи.

В прошлом году, по словам женщины, соцработники на некоторое время забирали детей из семьи, но отцу с матерью удалось вернуть их — «они ходили по соседям, подписи собирали, что хорошие, на работу устроились, дома ремонтировали, обои клеили».

— Детей через месяц вернули. У нас такая соцзащита — забирают, возвращают. Они сразу уехали. Они же соцзащиту обманули, сказали, что в гости поехали, а сами уехали, — говорит Людмила. Также, по её словам, в отношении семьи велось разбирательство из-за нецелевого расходования средств материнского капитала.