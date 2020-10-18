«Они обманули соцзащиту»: родственники рассказали, как жила семья, у которой в пожаре погибли трое детей

Родители детей, погибших при пожаре в Новосибирске, были пьющими
Семья, у которой при пожаре на левом берегу Новосибирска погибли трое детей, переехала сюда в 2019 году из Красноярского края. Родственники рассказали НГС, как так получилось, что у них не было собственного жилья, а дети даже не ходили в детский сад и школу.
Пожар произошел 15 октября на улице Хинганской. При разборе завалов пожарные нашли тела трех детей, родителей «дома» не было. Семья жила в строительном помещении площадью 3 на 5 метров, взрослые работали на свалке. Старшей девочке было 7 лет, младшему ребенку — 3 года. Корреспондент НГС побывала на месте пожара и узнала, что родители рассказали полицейским. На следующий день после трагедии их задержали, а еще через сутки арестовали на два месяца.
— Где они только не жили. В Ермаковском районе (Красноярский край), в Новосибирске, на Украине, в Подмосковье — в Шатуре. В 2013 году там у них пожар был. Отец обгорел, старшей дочери тогда 10 дней было от роду. Она пальчик обожгла. Они — пьющие. У них в Мигне (село в Красноярском крае) дом остался. Сначала он (отец детей) на материнский капитал дом купил — затем продал, половину пропил и купил дом поменьше за речкой. Его тоже продали и купили за 100 тысяч комнату-кухню, метров 30 с чем-то, — рассказывает родственница семьи.
В прошлом году, по словам женщины, соцработники на некоторое время забирали детей из семьи, но отцу с матерью удалось вернуть их — «они ходили по соседям, подписи собирали, что хорошие, на работу устроились, дома ремонтировали, обои клеили».
— Детей через месяц вернули. У нас такая соцзащита — забирают, возвращают. Они сразу уехали. Они же соцзащиту обманули, сказали, что в гости поехали, а сами уехали, — говорит Людмила. Также, по её словам, в отношении семьи велось разбирательство из-за нецелевого расходования средств материнского капитала.
У 34-летней Марины, по словам родственницы, помимо троих погибших детей есть ещё двое старших — дочь и сын.
— Надя в Ермаковском районе и сын Саша в Новосибирске, он жил в интернате, сейчас не знаю где. В феврале ему 9 лет исполнилось. Девочка с 5 месяцев в приёмной семье, сейчас ей 16. У Марины есть брат в Якутии и сестра в Ермаковском районе. Оба её ругали, что они пьют. Получат деньги — и пропьют. Я бы хотела, чтобы их посадили пожизненно за детей. Я же хотела детей себе забрать. Старшая вообще привыкла к нам, у нас жила. Мои дочери возились с ними. Я к ним приходила каждый день...
17 октября Новосибирский районный суд арестовал родителей погибших детей до 15 декабря. Сейчас они проходят подозреваемыми по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).