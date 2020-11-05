Самому младшему было 2 года: на пожаре в НСО сгорели трое детей и двое мужчин

В Новосибирской области сгорели трое детей и двое мужчин
В Каргате Новосибирской области на пожаре погибли пять человек — трое детей и двое взрослых. Трагедия произошла сегодня, 5 ноября около 14:00 на улице Комсомольской.
— Через три минуты после сообщения первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, где в тот момент из окон частного дома уже шел густой черный дым. Специалисты подали ствол на тушение, и спустя пятнадцать минут ликвидировали открытое горение. Около часа потребовалось для завершения всех работ. Одновременно с этим, специалисты газодымозащитной службы проверили помещения дома на наличие людей. В ходе разведки без признаков жизни обнаружены пять человек, в том числе трое детей, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
По предварительным данным, пожар произошёл на площади в 40 квадратных метров.
— Во время тушения пожара были обнаружены тела 5 человек, хозяина дома и еще одного мужчины, а также трое несовершеннолетних детей, 2008, 2016 и 2018 года рождения Личности и возраст погибших устанавливаются, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Сейчас на месте работают криминалисты и МЧС.
В середине октября на улице Хинганской, 1/2 в Новосибирске пожарные нашли три тела. В огне погибли три девочки. Родственники рассказали НГС, как так получилось, что у неблагополучной семьи не было собственного жилья, а дети даже не ходили в детский сад и школу.