Самому младшему было 2 года: на пожаре в НСО сгорели трое детей и двое мужчин

В Каргате Новосибирской области на пожаре погибли пять человек — трое детей и двое взрослых. Трагедия произошла сегодня, 5 ноября около 14:00 на улице Комсомольской.

— Через три минуты после сообщения первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, где в тот момент из окон частного дома уже шел густой черный дым. Специалисты подали ствол на тушение, и спустя пятнадцать минут ликвидировали открытое горение. Около часа потребовалось для завершения всех работ. Одновременно с этим, специалисты газодымозащитной службы проверили помещения дома на наличие людей. В ходе разведки без признаков жизни обнаружены пять человек, в том числе трое детей, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.