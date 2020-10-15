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При пожаре на левом берегу погибли трое детей. На месте работают следователи

Родители были сильно пьяны

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На месте трагедии работают полицейские и следователи

На месте трагедии работают полицейские и следователи

При пожаре в Новосибирске погибли трое детей

Стали известны подробности сильного пожара на улице Хинганской, 1/2 в Новосибирске, где сегодня днем, 15 октября, сгорел дотла склад — нежилое помещение размером 3 на 5 метров. На пепелище пожарные нашли три тела. Предположительно, в огне погибли три девочки.

По данным источника НГС, тела обнаружили на одной кровати. Где в момент трагедии находились родители, пока неизвестно. Они прибыли на место уже после пожара. Корреспондент НГС попыталась поговорить с ними, но мужчина и женщина были сильно пьяны. Оказалось, у них нет официального места жительства. А сарай, в котором они жили, находится в промзоне недалеко от поля. Вокруг стоит невыносимый запах свалки.

Сотрудникам полиции мать рассказала, что затопила печку, оставила детей и ушла. В детский сад девочки не ходили.

Сейчас на месте трагедии работают полицейские и следователи.

Вы знали погорельцев? Были свидетелем происшествия? У вас есть фото или видео? Свяжитесь с дежурным корреспондентом.

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В конце сентября два человека погибли в пожаре в Дзержинском районе Новосибирска — спасатели рассказали, как тушили возгорание.

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погибли детипожар
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