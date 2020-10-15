При пожаре на левом берегу погибли трое детей. На месте работают следователи

Стали известны подробности сильного пожара на улице Хинганской, 1/2 в Новосибирске, где сегодня днем, 15 октября, сгорел дотла склад — нежилое помещение размером 3 на 5 метров. На пепелище пожарные нашли три тела. Предположительно, в огне погибли три девочки.

По данным источника НГС, тела обнаружили на одной кровати. Где в момент трагедии находились родители, пока неизвестно. Они прибыли на место уже после пожара. Корреспондент НГС попыталась поговорить с ними, но мужчина и женщина были сильно пьяны. Оказалось, у них нет официального места жительства. А сарай, в котором они жили, находится в промзоне недалеко от поля. Вокруг стоит невыносимый запах свалки.