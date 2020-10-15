В Новосибирске при пожаре погибли три человека

В Новосибирске сегодня, 15 октября , после пожара на складе нашли трёх погибших. Сгорело здание по адресу Хинганская, 1/2 в Ленинском районе.

— В 12:47 пожарные прибыли на место. Полная ликвидация — в 14:05. По оперативной информации, горело нежилое помещение, дощатое, размером 3 на 5 метров, в помещении проживала семья. Есть погибшие, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сейчас на месте работают полиция и Следственный комитет.