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В Новосибирске при пожаре погибли три человека

Их тела были обнаружены при разборе завалов

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Возраст погибших официально не называется

Возраст погибших официально не называется

В Новосибирске сегодня, 15 октября, после пожара на складе нашли трёх погибших. Сгорело здание по адресу Хинганская, 1/2 в Ленинском районе.

— В 12:47 пожарные прибыли на место. Полная ликвидация — в 14:05. По оперативной информации, горело нежилое помещение, дощатое, размером 3 на 5 метров, в помещении проживала семья. Есть погибшие, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сейчас на месте работают полиция и Следственный комитет.

Пожар произошёл около 13:00

Пожар произошёл около 13:00

— Сегодня около 13 часов в Ленинском районе Новосибирска на улице Хинганской при разборе сгоревших конструкций неэксплуатируемого дощатого строения пожарные обнаружили тела трёх человек. По данному факту проводится доследственная проверка, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По информации очевидцев в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», при разборе завалов были обнаружены тела трёх детей.

Вы знали тех, кто проживал на месте пожара? Были свидетелем происшествия? У вас есть фото или видео? Свяжитесь с дежурным корреспондентом.

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В конце сентября два человека погибли в пожаре в Дзержинском районе Новосибирска — спасатели рассказали, как тушили возгорание.

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