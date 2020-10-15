В Новосибирске при пожаре погибли три человека

В Новосибирске сегодня,
— В 12:47 пожарные прибыли на место. Полная ликвидация — в 14:05. По оперативной информации, горело нежилое помещение, дощатое, размером 3 на 5 метров, в помещении проживала семья. Есть погибшие, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Сейчас на месте работают полиция и Следственный комитет.
— Сегодня около 13 часов в Ленинском районе Новосибирска на улице Хинганской при разборе сгоревших конструкций неэксплуатируемого дощатого строения пожарные обнаружили тела трёх человек. По данному факту проводится доследственная проверка, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
По информации очевидцев в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», при разборе завалов были обнаружены тела трёх детей.
Вы знали тех, кто проживал на месте пожара? Были свидетелем происшествия? У вас есть фото или видео? Свяжитесь с дежурным корреспондентом.
Телефон редакции8-923-157-00-00
В конце сентября два человека погибли в пожаре в Дзержинском районе Новосибирска — спасатели рассказали, как тушили возгорание.