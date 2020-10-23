В Сибирском кадетском корпусе опечатали горячий цех после отравления учеников

В Новосибирске приставы опечатали цех пищеблока в кадетском корпусе
В Сибирском кадетском корпусе судебные приставы опечатали горячий цех пищеблока. Роспотребнадзор провел внеплановую проверку — по информации источника НГС, это случилось после того, как отравились несколько кадетов.
— Опечатали оборудование и помещение цеха в связи с угрозой жизни и здоровью учащихся и персонала учебного заведения. Решением Заельцовского районного суда города Новосибирска деятельность приостановлена на 60 суток, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.
В Сибирском кадетском корпусе корреспонденту НГС рассказали, что сейчас закрыт только горячий цех.
— Дети без еды не остались. Мы находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором. Детей кормят по договорённости с комбинатом питания. Горячее питание дети получают, — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Министр не смог перечислить, какие именно нарушения выявило ведомство, объяснив это тем, что не имеет сейчас перед глазами необходимый документ.
— По сотрудникам отрицательные результаты проверки — никаких заболеваний не было. Дальше разбираемся, где дети могли не так покушать. А там потом уже будем готовы ответить. Скорее всего, дети где-то еще покушали, и получилось не совсем хорошо, — добавил министр.
Он попросил прислать письменный запрос от редакции, чтобы предоставить подробности. Корреспондент НГС отправила необходимый документ.
Если вы знаете кого-то из отравившихся детей, свяжитесь с дежурным корреспондентом.
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