В Сибирском кадетском корпусе опечатали горячий цех после отравления учеников

В Сибирском кадетском корпусе судебные приставы опечатали горячий цех пищеблока. Роспотребнадзор провел внеплановую проверку — по информации источника НГС, это случилось после того, как отравились несколько кадетов.

— Опечатали оборудование и помещение цеха в связи с угрозой жизни и здоровью учащихся и персонала учебного заведения. Решением Заельцовского районного суда города Новосибирска деятельность приостановлена на 60 суток, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.