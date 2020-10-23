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В Сибирском кадетском корпусе опечатали горячий цех после отравления учеников

В Министерстве образования сообщили, что сейчас выясняется, где могли отравиться дети

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В региональном Минобре сейчас выясняют, где ещё могли поесть дети, кроме столовой

В региональном Минобре сейчас выясняют, где ещё могли поесть дети, кроме столовой

В Новосибирске приставы опечатали цех пищеблока в кадетском корпусе

В Сибирском кадетском корпусе судебные приставы опечатали горячий цех пищеблока. Роспотребнадзор провел внеплановую проверку — по информации источника НГС, это случилось после того, как отравились несколько кадетов.

— Опечатали оборудование и помещение цеха в связи с угрозой жизни и здоровью учащихся и персонала учебного заведения. Решением Заельцовского районного суда города Новосибирска деятельность приостановлена на 60 суток, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

В Сибирском кадетском корпусе корреспонденту НГС рассказали, что сейчас закрыт только горячий цех.

— Дети без еды не остались. Мы находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором. Детей кормят по договорённости с комбинатом питания. Горячее питание дети получают, — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Министр не смог перечислить, какие именно нарушения выявило ведомство, объяснив это тем, что не имеет сейчас перед глазами необходимый документ.

— По сотрудникам отрицательные результаты проверки — никаких заболеваний не было. Дальше разбираемся, где дети могли не так покушать. А там потом уже будем готовы ответить. Скорее всего, дети где-то еще покушали, и получилось не совсем хорошо, — добавил министр.

Он попросил прислать письменный запрос от редакции, чтобы предоставить подробности. Корреспондент НГС отправила необходимый документ.

Если вы знаете кого-то из отравившихся детей, свяжитесь с дежурным корреспондентом.

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кадетский корпусотравление
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