На Большевистской произошло две аварии с пятью автомобилями

Пять автомобилей столкнулись утром на Большевистской в Новосибирске
Сегодня днём, 17 октября, в районе дома на ул. Большевистской, 131, к. 2, произошло две аварии с участием пяти автомобилей. Два из них столкнулись при движении в сторону Речного вокзала, а три — в противоположном направлении.
— Авария произошла в утренние часы, пострадавших нет, — сообщили НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Подписчик сообщества Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщил, что при движении в сторону Речного вокзала столкнулись автомобили Toyota Ipsum и Mitsubishi Outlander. На другой стороне произошло ДТП с хетчбэком Toyota Yaris, кроссовером и автомобилем UAZ Patriot. Также подписчик сообщил, что участники аварии не создали помех для других машин.
Напомним, что в ночь на 16 октября в Новосибирске произошла массовая авария под Бугринским мостом. В ней столкнулись пять автомобилей.