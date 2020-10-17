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На Большевистской произошло две аварии с пятью автомобилями

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал

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Авария не помешала движению на дороге

Авария не помешала движению на дороге

Пять автомобилей столкнулись утром на Большевистской в Новосибирске

Сегодня днём, 17 октября, в районе дома на ул. Большевистской, 131, к. 2, произошло две аварии с участием пяти автомобилей. Два из них столкнулись при движении в сторону Речного вокзала, а три — в противоположном направлении.

— Авария произошла в утренние часы, пострадавших нет, — сообщили НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Подписчик сообщества Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщил, что при движении в сторону Речного вокзала столкнулись автомобили Toyota Ipsum и Mitsubishi Outlander. На другой стороне произошло ДТП с хетчбэком Toyota Yaris, кроссовером и автомобилем UAZ Patriot. Также подписчик сообщил, что участники аварии не создали помех для других машин.

Напомним, что в ночь на 16 октября в Новосибирске произошла массовая авария под Бугринским мостом. В ней столкнулись пять автомобилей.

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БольшевистскаяДТПавария
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