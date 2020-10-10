«Выбили все зубы»: в Новосибирске на улице жестоко избили продавца «незамерзайки»

Инцидент произошел в пятницу, 9 октября , в период с 12:30 до 14:00 на площади Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске. Трое мужчин напали на 46-летнего продавца стеклоомывающей жидкости. Сейчас мужчина находится в больнице, а в деле разбирается полиция.

По словам супруги пострадавшего, Олег продавал «незамерзайку» из своего автомобиля — Toyota Corolla Fielder, когда к нему подъехали неизвестные на Mercedes-Benz светлого цвета. Всего нападавших было четверо, на вид им около 23–25 лет, один из них остался сидеть в машине.