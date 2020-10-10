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«Выбили все зубы»: в Новосибирске на улице жестоко избили продавца «незамерзайки»

Мужчине предстоит длительное восстановление

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Мужчина торговал «незамерзайкой» на левом берегу, когда на него напали

Мужчина торговал «незамерзайкой» на левом берегу, когда на него напали

В Новосибирске жестоко избили продавца «незамерзайки»

Инцидент произошел в пятницу, 9 октября, в период с 12:30 до 14:00 на площади Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске. Трое мужчин напали на 46-летнего продавца стеклоомывающей жидкости. Сейчас мужчина находится в больнице, а в деле разбирается полиция.

По словам супруги пострадавшего, Олег продавал «незамерзайку» из своего автомобиля — Toyota Corolla Fielder, когда к нему подъехали неизвестные на Mercedes-Benz светлого цвета. Всего нападавших было четверо, на вид им около 23–25 лет, один из них остался сидеть в машине.

— Сначала из машины вышел один и начал наезжать: «Ты здесь в прошлом году стоял? Ты что, не понял, кто я?» Затем к нему присоединились ещё двое. Мой муж не стал с ними разговаривать, развернулся и пошёл. Тут сзади его чем-то ударили по голове, он упал, потерял сознание. Когда очнулся, они уже уехали, — рассказывает Галина со слов мужа.

Олег сел за руль и сам доехал до дома — он живёт недалеко от места происшествия.

— У него зубы все выбиты — мосты выпали и свои зубы. Я повезла его в 34-ю больницу, его там зашили, у него сквозная рана была, выписали антибиотики, оформили заявку в полицию и отправили домой.

По словам Галины, камеры видеонаблюдения на площади Сибиряков-Гвардейцев есть, их несколько. Она надеется, что записи помогут найти нападавших.

В полиции Новосибирска не смогли оперативно подтвердить, поступала ли к ним эта информация. Через службу 112 случай также не проходил.

Если вы стали очевидцем этого происшествия — свяжитесь с нами.

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В качестве последних аргументов новосибирцы часто применяют силу. На днях мужчина избил соседскую 10-летнюю девочку за то, что она обидела его сыновей.

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нападениеплощадь Сибиряков-Гвардейцев«незамерзайка»
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