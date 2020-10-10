«Выбили все зубы»: в Новосибирске на улице жестоко избили продавца «незамерзайки»

В Новосибирске жестоко избили продавца «незамерзайки»
Инцидент произошел в пятницу,
По словам супруги пострадавшего, Олег продавал «незамерзайку» из своего автомобиля — Toyota Corolla Fielder, когда к нему подъехали неизвестные на Mercedes-Benz светлого цвета. Всего нападавших было четверо, на вид им около
— Сначала из машины вышел один и начал наезжать: «Ты здесь в прошлом году стоял? Ты что, не понял, кто я?» Затем к нему присоединились ещё двое. Мой муж не стал с ними разговаривать, развернулся и пошёл. Тут сзади его чем-то ударили по голове, он упал, потерял сознание. Когда очнулся, они уже уехали, — рассказывает Галина со слов мужа.
Олег сел за руль и сам доехал до дома — он живёт недалеко от места происшествия.
— У него зубы все выбиты — мосты выпали и свои зубы. Я повезла его в
По словам Галины, камеры видеонаблюдения на площади Сибиряков-Гвардейцев есть, их несколько. Она надеется, что записи помогут найти нападавших.
В полиции Новосибирска не смогли оперативно подтвердить, поступала ли к ним эта информация. Через службу 112 случай также не проходил.
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