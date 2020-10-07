Новосибирец вступился за сыновей и избил 10-летнюю девочку на детской площадке

Вечером 5 октября в Новосибирске на детской площадке во дворе ЖК «Ясный берег» мужчина избил 10-летнюю девочку и толкнул её старшую сестру.



— Он подходит, берёт за шарф, наносит две пощёчины и начинает теребить ребёнка, — рассказал НГС Роман, отец пострадавшей девочки. — Моя старшая дочь пыталась его за руку взять, он её оттолкнул, и она кубарем отлетела.

Мужчина рассказал, что его дочки играли на детской площадке, к ним подошли мальчики, среди которых был сын нападавшего мужчины. Дети поругались, после чего мальчики пожаловались мужчине.