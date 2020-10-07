Новосибирец вступился за сыновей и избил 10-летнюю девочку на детской площадке

Новосибирец напал на девочку на детской площадке
Вечером 5 октября в Новосибирске на детской площадке во дворе ЖК «Ясный берег» мужчина избил 10-летнюю девочку и толкнул её старшую сестру.
— Он подходит, берёт за шарф, наносит две пощёчины и начинает теребить ребёнка, — рассказал НГС Роман, отец пострадавшей девочки. — Моя старшая дочь пыталась его за руку взять, он её оттолкнул, и она кубарем отлетела.
Мужчина рассказал, что его дочки играли на детской площадке, к ним подошли мальчики, среди которых был сын нападавшего мужчины. Дети поругались, после чего мальчики пожаловались мужчине.
— Он целенаправленно сразу пошёл к дочери, как будто к мужчине идёт разбираться, а не к девочке десятилетней, — продолжил Роман. — Хорошо, прохожий мимо шёл, вразумил его. Вызвали охрану, дочки позвонили мне. Мы уже на посту охраны сели, посмотрели это видео и решили, что будем вызывать полицию. Сотрудников мы ждали три часа, за это время нападавший так и не извинился — он так и считает, что сделал всё правильно.
Конфликт во дворе попал на камеры видеонаблюдения. На видео, предоставленном в редакцию, взрослый подходит к детям, хватает одну девочку, вторую отталкивает — она падает. После этого мужчина ударяет первую девочку по лицу.
— В 18:20 на пост охраны поступил звонок от жителя данного дома, соответственно, охранник своевременно прибыл на место, параллельно вызвав полицию на место происшествия. Пока вёл переговоры, приехала полиция, мы написали заявления, дальше уже не наша зона ответственности, — подтвердила информацию сотрудница «Ясного берега» Галина Панарина.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили вызов полиции в ЖК и сообщили, что в настоящее время по данному факту проходится проверка.
— Все участники опрошены, в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, — подчеркнули в ведомстве.
К разбирательству уже подключились следователи Ленинского района, в ведомстве также дали комментарий.
— 5 октября 2020 года на одной из детских площадок на улице 1-я Чулымская в Ленинском районе Новосибирска между малолетними девочками и мальчиками произошел конфликт. После ссоры мальчики решили пожаловаться отцу. Мужчина пришёл на детскую площадку и в ходе выяснения отношений с девочками одну из них толкнул, а другую ударил по лицу, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Так как инцидент касается несовершеннолетних, в СК запросили у полиции передачу материалов проверки следователям.
Если вы знаете мужчину, который устроил разборки с детьми, просим связаться с редакцией НГС.
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В конце июля стало известно, что полиция во второй раз отказалась возбуждать дело против мужчины, который избил 14-летнего сына новосибирского общественника Ростислава Антонова. Также МВД не нашло нарушений в действиях своего сотрудника, который не отправил нападавшего на проверку на состояние алкогольного опьянения. При этом полиция посчитала нарушение административным.