Два грузовика столкнулись на Бердском шоссе: от удара содержимое кузова рассыпалось на дорогу

Тягач застрял на разделительной полосе после ДТП на Бердском шоссе
Сегодня утром, 8 октября, в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись тягач Freightliner и небольшой фургончик. От сильного удара тягач развернуло и выкинуло на разделительную полосу, а фургон оказался на обочине — из его кузова высыпался груз.
Как уточнила корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова, сообщений об этой аварии в Госавтоинспекцию не поступало.
— Возможно, оно оформляется без участия ГИБДД, — добавила она.
читатель НГС
На этой неделе ДТП с участием грузовика и минивэна произошло на площади Труда, в результате чего движение транспорта в этом и без того загруженном месте стало ещё более тяжёлым.