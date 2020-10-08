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Два грузовика столкнулись на Бердском шоссе: от удара содержимое кузова рассыпалось на дорогу

Одну из машин выкинуло на разделительную полосу

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ДТП произошло в районе 8 утра

ДТП произошло в районе 8 утра

Тягач застрял на разделительной полосе после ДТП на Бердском шоссе

Сегодня утром, 8 октября, в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись тягач Freightliner и небольшой фургончик. От сильного удара тягач развернуло и выкинуло на разделительную полосу, а фургон оказался на обочине — из его кузова высыпался груз.

Как уточнила корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова, сообщений об этой аварии в Госавтоинспекцию не поступало.

— Возможно, оно оформляется без участия ГИБДД, — добавила она.

читатель НГС

Тягач, который оказался на разделительной полосе

Тягач, который оказался на разделительной полосе

А это фургон, из которого высыпались паллеты

А это фургон, из которого высыпались паллеты

На этой неделе ДТП с участием грузовика и минивэна произошло на площади Труда, в результате чего движение транспорта в этом и без того загруженном месте стало ещё более тяжёлым.

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ДТПгрузовикфургон
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