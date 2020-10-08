Два грузовика столкнулись на Бердском шоссе: от удара содержимое кузова рассыпалось на дорогу

Сегодня утром, 8 октября, в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись тягач Freightliner и небольшой фургончик. От сильного удара тягач развернуло и выкинуло на разделительную полосу, а фургон оказался на обочине — из его кузова высыпался груз.

Как уточнила корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова, сообщений об этой аварии в Госавтоинспекцию не поступало.

— Возможно, оно оформляется без участия ГИБДД, — добавила она.