На площади Труда столкнулись грузовик и минивэн: движение в сторону Димитровского моста почти парализовало

В Новосибирске на площади Труда движение для автомобилей стало ещё более тяжёлым. К утренней пробке добавилось ДТП между грузовиком и минивэном. Они не поделили дорогу в направлении Димитровского моста.

ДТП произошло около 8:00. По предварительной информации, в аварии никто из людей не пострадал.

Движение на площади Труда затруднено.

В новосибирской ГИБДД уточнили, что ДТП - с материальным ущербом.