На площади Труда столкнулись грузовик и минивэн: движение в сторону Димитровского моста почти парализовало

В Новосибирске на площади Труда столкнулись грузовик и минивэн
В Новосибирске на площади Труда движение для автомобилей стало ещё более тяжёлым. К утренней пробке добавилось ДТП между грузовиком и минивэном. Они не поделили дорогу в направлении Димитровского моста.
ДТП произошло около 8:00. По предварительной информации, в аварии никто из людей не пострадал.
Движение на площади Труда затруднено.
В новосибирской ГИБДД уточнили, что ДТП - с материальным ущербом.
Стали очевидцем ДТП? Заметили что-то интересное? Присылайте свои фото и видео в редакцию.
Телефон редакции8-923-157-00-00
Вчера в Советском районе Новосибирска на набережной Обского водохранилища (улица Новоморская, 22) неустановленный водитель на мотоцикле сбил 6-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами.