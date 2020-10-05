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На площади Труда столкнулись грузовик и минивэн: движение в сторону Димитровского моста почти парализовало

По предварительной информации, пострадавших нет

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Водители не скупились на замечания в сторону участников аварии в сервисе&nbsp;2gis

Водители не скупились на замечания в сторону участников аварии в сервисе 2gis

В Новосибирске на площади Труда столкнулись грузовик и минивэн

В Новосибирске на площади Труда движение для автомобилей стало ещё более тяжёлым. К утренней пробке добавилось ДТП между грузовиком и минивэном. Они не поделили дорогу в направлении Димитровского моста.

ДТП произошло около 8:00. По предварительной информации, в аварии никто из людей не пострадал.

Движение на площади Труда затруднено.

В новосибирской ГИБДД уточнили, что ДТП - с материальным ущербом.

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Вчера в Советском районе Новосибирска на набережной Обского водохранилища (улица Новоморская, 22) неустановленный водитель на мотоцикле сбил 6-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами.

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