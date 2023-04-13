И полотенца тоже? 5 вещей, которые нельзя хранить в ванной (но мы всё равно так делаем)

Полотенца и халаты

Итак, у всех полотенца лежат в ванной комнате? А зря. Оказывается, из-за высокой влажности текстиль постоянно отсыревает, и через время на нем может образоваться плесень. Конечно, полотенце, которым вы собираетесь вытираться прямо сейчас, должно быть под рукой, но после каждого использования его лучше просушивать. По опыту эксперта, банные полотенца стоит менять не реже раза в неделю, полотенца для рук и лица — каждые три дня.

Кисти и спонжи для макияжа

И даже обычную косметику лучше убрать подальше от влажности, не говоря уже о разных щеточках, кисточках и губках для лица. Ведь во всем этом накапливается грязь, а влажный воздух создает благодатную почву для размножения бактерий, которые могут позже провоцировать воспаления на лице. Так что если вы боретесь за чистую кожу без прыщей — убирайте всю косметику и кисти из ванной комнаты.