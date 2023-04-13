И полотенца тоже? 5 вещей, которые нельзя хранить в ванной (но мы всё равно так делаем)

Многие вещи настолько плотно вошли в нашу бытовую жизнь, что кажутся очевидными и оттого правильными. Ну где еще хранить зубную щетку, как не в стаканчике на раковине, под подушкой, что ли? Но не всё так просто. Наши коллеги из «Вокруг Света» узнали у врача, какие вещи нужно срочно убрать из ванной комнаты.
Алена Романова — врач-дерматовенеролог, трихолог.
Полотенца и халаты
Итак, у всех полотенца лежат в ванной комнате? А зря. Оказывается, из-за высокой влажности текстиль постоянно отсыревает, и через время на нем может образоваться плесень. Конечно, полотенце, которым вы собираетесь вытираться прямо сейчас, должно быть под рукой, но после каждого использования его лучше просушивать. По опыту эксперта, банные полотенца стоит менять не реже раза в неделю, полотенца для рук и лица — каждые три дня.
Кисти и спонжи для макияжа
И даже обычную косметику лучше убрать подальше от влажности, не говоря уже о разных щеточках, кисточках и губках для лица. Ведь во всем этом накапливается грязь, а влажный воздух создает благодатную почву для размножения бактерий, которые могут позже провоцировать воспаления на лице. Так что если вы боретесь за чистую кожу без прыщей — убирайте всю косметику и кисти из ванной комнаты.
Зубные щетки
— Это, конечно, звучит максимально странно, но щетки хранить в совмещенных санузлах — очень и очень плохо, ведь на них каждый раз после смыва воды в унитазе оседают частички экскрементов, которые вы потом заносите в рот, — говорит врач.
Если вариантов нет — положите щетку в закрытый футляр или любую другую емкость с крышкой.
Лекарства
В стеллажах ванной комнаты многие любят хранить мази, кремы, капли, средства для промывания носа и полоскания горла, даже обычные таблетки. Но если прочитать инструкцию, скорее всего, окажется, что всё это должно лежать в темном, а главное, сухом и прохладном месте. Ванная последним двум пунктам явно не соответствует.
Чем это плохо? Всё просто — может сократиться срок годности таблеток и снизиться их эффективность.
Маски для лица и патчи
Алена Романова рекомендует убрать их из ванной комнаты и держать в холодильнике. Из-за влажности и перепадов температур они потеряют свои свойства намного быстрее, чем должны.
5 вещей в доме, которые вы постоянно моете, но от этого им только хуже
Хорошо людям, которые к уборке и чистоте, соответственно, совершенно равнодушны. Они даже не поймут сейчас, о чем речь и как кто-то всерьез обсуждает ежемесячную стирку штор. Остались только мы, кого хлебом не корми — дай что-нибудь помыть (и те, кто вынужден по долгу перед родными). Мы узнали, где не нужно так уж сильно усердствовать.
Чугунная сковородка
Она хороша всем, совершенно безопасная и идеальная с точки зрения безвредности для здоровья. Единственная сложность — за чугунной сковородой нужно правильно ухаживать. А еще она насыщает пищу небольшим количеством железа, поэтому после приготовления еду нужно переложить в другую емкость, чтобы ваш плов не получил металлический привкус.
Помните, что посуду из чугуна нельзя мыть металлическими губками и щетками. В уходе за чугунными сковородами используются только мягкие моющие средства, не содержащие абразивов. Кипятить утятницы, сковороды и кастрюли с добавлением ароматизированного жидкого мыла не рекомендуется, так как поры чугуна впитывают в себя посторонние запахи.
А вот прокаливание сковороды помогает создать на ней антипригарную защитную пленку. Помимо этого, прокаливание избавляет кухонную утварь от неприятного запаха, предохраняет от появления ржавчины.
Кстати, недавно мы писали, как понять, что ваша кухонная утварь выделяет ядовитые частицы, а вы их едите: тут — короткий ликбез.
Плита
Аналогично чугунной посуде плита также не нуждается в ежедневном мытье. Даже если вы постоянно используете плиту при готовке, еда не соприкасается с ней напрямую. А значит, нет никакой необходимости протирать ее, едва вы убрали с нее кастрюли и сковородки. Исключением может быть только ситуация, когда на плите образовались серьезные загрязнения из-за неаккуратности при готовке. Это, кстати, применимо и в отношении духовки.
Шторы
Некоторые хозяйки считают, что шторы нужно регулярно стирать, потому что на них оседает пыль и другие загрязнения. Однако это вовсе не обязательно. Эксперты придерживаются мнения, что локальные пятна со штор можно вывести и без стирки. А серьезную чистку домашнего текстиля стоит проводить не чаще чем раз в год.
Тем более что если уж постирал шторы, то их придется погладить. Проще всего гладить льняные занавески без дополнительных деталей. Они утюжатся слегка влажными при максимально допустимом режиме.
Другие ткани требуют более бережного обращения, вот небольшая памятка от редакции:
- Вискоза и полиэстер — идеальные материалы для украшения окна. Они легко отстирываются от загрязнений. Гладить их следует осторожно, поставьте температуру не более 150 °C.
- Тонкие шторки из органзы не гладят. Их развешивают влажными, не отжимая и не скручивая. Если всё же образовались заломы, то пройдитесь по ним утюгом, включенным на самую низкую температуру, через кальку или несколько слоев марли.
- Тафту и шелк гладят только с изнаночной стороны без отпаривания. Чтобы сохранить рельеф вышивки на шторе, прежде чем гладить, смочите водой, потом обрабатывайте с изнанки.
- Бархат — красивый, но весьма капризный в уходе материал. Полностью высушите полотно, потом аккуратно, не нажимая, проводите утюгом без отпаривания.
- Двустороннюю плотную портьеру утюжат, исходя из особенностей тканей каждой стороны.
Деревянная мебель
Плохая новость в том, что на мебели тоже скапливается пыль. Но если вы отличная хозяйка и протираете каждую соринку чистящим средством — можно сделать только хуже. Дело в том, что некоторые спреи для мебели разрушают защитный слой (он обычно нанесен на деревянную мебель при производстве), и она быстрее загрязняется, а значит вы потратите еще больше усилий в будущем.
Зубная щетка
Если вы маниакальная чистюля, то наверняка знаете: для щеток тоже существуют специальные чистящие средства. Да-да, до чего дошел прогресс. Но стоматологи против такого подхода.
Чтобы зубная щетка оставалась пригодна для использования, ее лучше хранить вертикально, подальше от унитаза, а после использования просто ополоснуть водой. И, конечно, менять так часто, как рекомендует ваш стоматолог.
Кстати, прекрасные хозяйки вместе со шторами и сковородками часто решают помыть и кота. Но котам и кошкам не нужна ваша помощь, ведь они отлично умеют мыться самостоятельно. Дайте своему пушистому другу немного свободы и личного пространства. А если вы еще не обзавелись мохнатым любимцем, самое время узнать, какие породы кошек считаются самыми глупыми (по мнению человека). Вдруг решитесь.
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