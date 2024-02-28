B, C, D и тэ дэ. Врачи рассказали, какие витамины бесполезны, а какие мы пьем неправильно

Кому надо пить витамины

Если человек питается разнообразно, ведет здоровый образ жизни и не страдает хроническими заболеваниями, ему будет достаточно витаминов и минералов, которые он получает из пищи, объяснила врач.

Например, чтобы восполнить норму витамина С, в день достаточно съедать один-два апельсина, болгарский перец или порцию брокколи. Витамин K в больших количествах содержится в листовых овощах, например, в шпинате. Потребность в витаминах группы B можно удовлетворить, если регулярно есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца.

