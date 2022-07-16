Почему нельзя ложиться спать с мокрой головой и как наносить кондиционер, чтобы он не вредил — отвечают эксперты

По мнению эксперта, если вы постоянно будете ложиться спать с мокрыми волосами, через какое-то время они станут тусклыми и ломкими. Если нет возможности воспользоваться полотенцем или феном, просто соберите их в аккуратный пучок или косу перед тем, как ложиться спать. Бонусом будет легкая волна на волосах утром.

Есть и другие причины, почему эксперт не советует пренебрегать сушкой волос.

— Влажная среда способствует размножению грибка, например, Malassezia (вид дрожжевых грибов, обитающих на коже большинства людей и животных. — Прим. ред.). Грибы могут провоцировать перхоть и обострения имеющихся кожных заболеваний. А ваша мокрая подушка — отличный «дом» для клещей домашней пыли, — заключает эксперт.