90 звонков без ответа: сибиряк неделю не мог попасть к врачу и решил разобраться с регистратурой — ему пригрозили охраной

Новосибирец сделал более 90 звонков, но так и не смог записаться к терапевту в поликлинику в Пашино. В итоге мужчина приехал в регистратуру, где попытался записать на видео разговор с сотрудниками. Ему показали на объявление, запрещающее вести съемку, и пригрозили вызвать охрану. Мы разобрали с медицинским юристом странное объявление, а также выяснили, можно ли снимать медработников и как быстро должен принять терапевт в поликлинике.
«Подкрепили свой запрет угрозой вызвать ЧОП»
Житель Пашино Евгений больше недели пытался записаться к терапевту, чтобы его осмотрели и дали направление к онкологу. Он обнаружил у себя на ноге новообразование — язва не заживает и беспокоит его уже достаточно продолжительное время. Подобное было у его матери, утверждает мужчина, и тогда заболевание оказалось онкологическим, поэтому он старался записаться к терапевту как можно скорее.
Он сделал больше 90 звонков на самые разные номера — от регистратуры поликлиники и 122 до регионального минздрава. Евгений отметил, что в службе 122 ему ответили, что талонов на запись нет, а в регистратуре поликлиники просто не брали трубку.
— Позвонил в приёмную главного врача, с десятого раза взяли и сказали, что запись только через 122. Весь день звонил по разным телефонам — все безрезультатно. Поехал лично после обеда в регистратуру, где мне сказали, что врач на больничном и записи нет. На требование записать к другому врачу ответили тоже отказом и отправили к завотделением, — рассказал мужчина. — После того, как я хотел зафиксировать на видео факт отказа в предоставлении медпомощи, вот такую бумажку показали, подкрепив свой запрет угрозой вызвать ЧОП.
Он подчеркнул, что это уже второй случай, когда он не может получить направление к узким специалистам. В итоге после многочисленных жалоб Евгению удалось добиться записи к врачу, но объявлением и запретом он остался крайне возмущен.
Корреспондент НГС дозвонилась до приемной главного врача Городской больницы №4, к которой относится поликлиника в Пашино. Секретарь ответила, что сейчас его нет на месте и взяла телефон журналиста для обратной связи, попросив выслать официальный запрос. Редакция направила вопросы в медучреждение, ответы будут опубликованы после получения.
Можно ли вести видео- или аудиозапись на приеме или в регистратуре?
Поликлиника ссылается на ч.2 13.11 КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных — обработка персональных данных без согласия в письменной форме».
— Эта статья относится к юридическим лицам, которые осуществляют обработку персональных данных как раз пациентов, а не наоборот. Она не говорит о том, что физические лица не имеют права снимать и записывать аудио, — комментирует медицинский юрист Евгений Павлов. — Это медучреждения обязаны с пациентов, которым оказывают помощь, брать письменное согласие на обработку персональных данных. Думаю, что на саму поликлинику можно пожаловаться и попросить проверить, как она работает с персональными данными.
В объявлении при этом есть сразу несколько ссылок на разные федеральные законы.
— Здесь уже они совсем запутались, — отметил Евгений Павлов. — Нужно понимать, что врачи являются работниками муниципальных поликлиник и в открытом доступе ведут свою деятельность, то есть не могут закрыться и не дать возможности записать или еще что-то сделать.
В ч.1 ст. 92 ФЗ «Об основах охраны здоровья» №323 содержится такая информация: «В сфере здравоохранения Российской Федерации ведется учет персональных данных лиц, участвующих в осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего медицинского образования, образовательным программам среднего профессионального и высшего фармацевтического образования, лиц, которым оказывается медицинская помощь, а также лиц, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования (далее — персонифицированный учет).
В ст. 9 ФЗ «О персональных данных» №152 говорится о «Согласии субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» — как его давать, отзывать и т.д
В п.3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» №152 объясняется, что «обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Юрист объяснил, что все эти перечисленные пункты в совокупности не приводят к запрету на съемку человека, который исполняет свои обязанности на рабочем месте в госучреждении.
— Все это не относится к ситуации, когда пациент приходит на прием и записывает, что с ним происходит, или в регистратуре это делает. Их объявление незаконно, можно легко подать жалобу в Роскомнадзор, чтобы провели проверку по этому поводу, — подчеркнул Евгений Павлов.
Публиковать ли видео и как быстро должен принять врач
Распространять снятое видео, аудио или фото в поликлинике в соцсетях или на других сайтах юрист все же не советует. Лучше использовать собранные доказательства, если дело дойдет до разбирательства у главного врача или в минздраве. При этом, если все записанное касается только рабочих моментов врача, то наказания за распространение, по словам Евгения Павлова, не будет, так как это не касается раскрытия частной жизни.
— Если запрещают снимать, то нужно вызывать полицию в поликлинику, фиксировать это, а потом еще и пожаловаться в минздрав и Роскомнадзор, — советует юрист. — Сейчас в поликлиниках везде видеонаблюдение ведется. Берут ли они на это согласие у всех входящих в здание пациентов — большой вопрос.
По закону участковый врач терапевт, педиатр или врач общей практики должны принять пациента в течение 24 часов после его обращения в поликлинику. Сроки установлены постановлением Правительства РФ №2497 от 29 декабря 2022 года.
— Если не получается записаться, то нужно идти к заведующей терапией или главному врачу, заместителю главврача по лечебной части. Если никто не помог, то звонить в свою страховую (телефон указан на полисе) с просьбой решить вопрос и записать на приём, потому что никто не помог, — советует Евгений Павлов.
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