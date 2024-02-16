90 звонков без ответа: сибиряк неделю не мог попасть к врачу и решил разобраться с регистратурой — ему пригрозили охраной

Он сделал больше 90 звонков на самые разные номера — от регистратуры поликлиники и 122 до регионального минздрава. Евгений отметил, что в службе 122 ему ответили, что талонов на запись нет, а в регистратуре поликлиники просто не брали трубку.

— Позвонил в приёмную главного врача, с десятого раза взяли и сказали, что запись только через 122. Весь день звонил по разным телефонам — все безрезультатно. Поехал лично после обеда в регистратуру, где мне сказали, что врач на больничном и записи нет. На требование записать к другому врачу ответили тоже отказом и отправили к завотделением, — рассказал мужчина. — После того, как я хотел зафиксировать на видео факт отказа в предоставлении медпомощи, вот такую бумажку показали, подкрепив свой запрет угрозой вызвать ЧОП.