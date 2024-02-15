Почему скорая не приехала к ребенку с температурой 40? Разбираем случай из Екатеринбурга

Важно! Приоритетными для скорой помощи являются экстренные вызовы с угрозой для жизни. На неотложный вызов с поводом «температура» бригада скорой выедет только после обслуживания всех экстренных, и ваш вызов будет ждать в очереди. Справки и больничные листы скорая не выписывает, лечение не назначает, анализы не берет. Медики скорой приезжают, чтобы снять острое состояние, угрожающее жизни, и при необходимости доставить в приемное отделение больницы.

Как понять, что у ребенка судороги: симптомы