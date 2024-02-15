Почему скорая не приехала к ребенку с температурой 40? Разбираем случай из Екатеринбурга

Екатеринбурженку Ольгу возмутило и напугало то, что к ее маленькой дочке с высокой температурой не приехала скорая. Ребенку одиннадцать месяцев, 10 февраля у девочки поднялась температура до
— Обратилась с вызовом в скорую помощь, у ребенка температура 40, начались судороги. В скорой сказали, что передали вызов в детскую поликлинику — мол, сидите и ждите, — рассказала E1.RU Ольга. — Я снова позвонила, говорят: «Ожидайте скорую». Проходит два часа. Температуру сбила, скорой нет. Позвонила снова, мне говорят: «Ожидайте педиатра от поликлиники». Я просто в шоке от всего этого.
Каждый родитель поймет переживания мамы, но стоит подробно разобрать этот случай, чтобы знать, должна ли приезжать скорая в такой ситуации. По данным E1.RU, женщина действительно звонила в скорую помощь несколько раз и сообщила, что у ребенка трясутся ноги, но это не является симптомом судорог. Кроме того, у ребенка была положительная динамика: температура снижалась после приема таблеток.
Когда приходит врач из поликлиники
Мы изучили приказ Минздрава Свердловской области об оказании медпомощи, которым руководствуются врачи поликлиник и скорой помощи. И вот при каких жалобах педиатр придет на дом:
- температура
38 °Cи выше у детей от одиннадцати месяцев до трех лет (точнее, до двух лет и одиннадцати месяцев);
- температура
38,5 °Cи выше у детей от трех лет;
- кашель с признаками затрудненного дыхания;
- хрипы с признаками затрудненного дыхания;
- патологическое артериальное давление у детей до семи лет — выше 120/90;
- патологическое артериальное давление у детей от семи до восемнадцати лет — выше 130/100;
- некупируемые головные боли, головокружение, слабость, тремор;
- сыпь при подозрении на инфекционные заболевания;
- любые вышеперечисленные жалобы у детей с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями передвижения;
- нарушение целостности кожи вместе с температурой
38 °C;
- температура до
38 °Cвместе со слабостью, если ребенок при этом лежит «как тряпочка»;
- сыпь вместе с температурой и болью в животе.
Когда приезжает скорая
Рассказываем, в каких случаях скорая помощь примет вызов и приедет на дом к больному ребенку:
- температура выше
38,5 °C, которая не снижается после приема привычных жаропонижающих препаратов, а ребенку еще нет трех лет;
- температура, сопровождающаяся нарушением дыхания, судорогами, сильной головной болью, светобоязнью, рвотой, сыпью, болями в животе, жидким стулом;
- хотя бы один случай рвоты у ребенка младше года;
- рвота от пяти раз в сутки;
- судороги;
- жидкий стул чаще пяти раз в сутки.
Важно! Приоритетными для скорой помощи являются экстренные вызовы с угрозой для жизни. На неотложный вызов с поводом «температура» бригада скорой выедет только после обслуживания всех экстренных, и ваш вызов будет ждать в очереди. Справки и больничные листы скорая не выписывает, лечение не назначает, анализы не берет. Медики скорой приезжают, чтобы снять острое состояние, угрожающее жизни, и при необходимости доставить в приемное отделение больницы.
Как понять, что у ребенка судороги: симптомы
Анестезиолог-реаниматолог, заведующая учебным центром станции скорой медицинской помощи им. Капиноса Мария Малыгина рассказала, что фебрильные судороги, как правило, возникают у детей до пяти лет — у них незрелая нервная система. Происходит это на фоне высокой фебрильной температуры —
- ребенок не реагирует на ваши вопросы, крики, прикосновения;
- его глаза закатываются или широко открыты;
- напрягается всё тело, могут быть широкие подергивания в руках и ногах, или, наоборот, тело деревенеет;
- дыхание нарушается — затрудняется, его частота уменьшается или оно может вовсе на какое-то время приостановиться;
- происходит непроизвольное мочеиспускание;
- ребенок теряет сознание (так происходит не всегда).
— Самое главное при приступе судорог у ребенка — не паниковать. Поворачиваем ребенка на бок, не фиксируем его, не надо его прижимать к себе или к полу, тесную одежду расстегиваем. Постарайтесь как можно быстрее охладить его тело — обтереть теплой водой (ни в коем случае не холодной) или как минимум положить на голову компресс из полотенца, смоченного в воде комнатной температуры.
В случае судорог обязательно вызываем скорую помощь. Важно: при нарушении дыхания ни в коем случае не пытайтесь выполнять искусственную вентиляцию легких, делать дыхание изо рта в рот, пытаться разжать челюсти ребенка. Очень часто родители путают озноб с судорогами: потряхивание ручками и ножками случается из-за высокой температуры и проходит при ее снижении, — рассказала Мария Малыгина.
Случай с дочкой Ольги: ответ скорой
В скорой помощи Екатеринбурга Е1.RU сообщили, что медики, которых вызвали к
— Звонок матери ребенка действительно зарегистрирован, — сказали нам в скорой. — Поводом к обращению послужила температура, озноб. Диспетчеру было сообщено, что накануне семью посетил участковый педиатр, назначено лечение. Прием жаропонижающих дает положительный эффект, температура снижается. Указаний на развитие судорожного синдрома не прозвучало. Вызов был передан для выполнения в поликлинику в соответствии с действующими нормативными актами.
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