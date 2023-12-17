Минералка вам не поможет: 5 приятных способов избавиться от похмелья

1
Побольше спите
Сон прекрасно лечит любой недуг, а лучше всего организм восстанавливается во время фаз быстрого сна. Но опьянение начисто лишает человека этого удовольствия. Поэтому даже после восьми часов сна вы будете чувствовать себя разбитым. Попросите близких не пилить вас за вчерашние выходки, закрывайте глаза и постарайтесь крепко заснуть.
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2
И в душ сходите
Если по похмельным утрам вам обычно не до сна, не тратьте время зря и передвигайтесь в сторону душа. За счет нагрузки механорецепторов он улучшит микроциркуляцию. К тому же даже кратковременное ощущение чистоты придаст сил, улучшит самочувствие и настроение. Правда, спустя какое-то время прежнее состояние всё равно вернется, но у вас будет хотя бы немного счастливых минут.
А вот с контрастным душем лучше не играться. У человека неподготовленного и ослабленного великим попоищем могут появиться проблемы с пульсом, поднимется давление, появится учащенное сердцебиение.
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3
Ешьте уголь и сало
Если пьянка запланированная, можно успеть к ней подготовиться и съесть за пару часов активированный уголь: одна таблетка на каждые 10 килограммов собственного веса. Абсорбирующие вещества — ваш главный друг и соратник в битве алкоголем.
Но если пьянка получилась стихийной, а форс-мажорные силы помешали вам принять превентивные меры, постарайтесь хотя бы поесть. И чем более жирной будет еда, тем сложнее будет абсорбироваться этанол.
Организм, начиная усваивать алкоголь, раскладывает его на составные части — глюкозу и ацетальдегид (вещество, образующееся в организме в результате преобразования этанола, в дальнейшем он преобразуется в ацетат, который оказывает на организм то влияние, которое и называют обычно похмельем). Ацетальдегид — яд сам по себе. Чтобы сгладить последствия, имеет смысл есть что-то потяжелее. Самый оптимальный вариант — сало.
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4
Про мёд не забудьте
Важный нюанс похмелья — так называемая адреналиновая тоска. Это то самое сильное чувство вины и стыда, которое вы испытываете утром. Даже если ничего такого не делали. А вместе с ним обязательно придут подавленность, тревога и раздражительность. Это нормальное и физиологически обоснованное ощущение, но если не хотите с ним мириться, ешьте мёд. Он поднимет настроение, ускорит метаболизм, поможет вывести токсины из организма и восстановит баланс глюкозы, которую накануне вы старательно вымывали алкоголем.
— В организме человека есть водорастворимые минералы и микроэлементы, их нужно постоянно пополнять. Но с обычным питанием сделать это сложно. В мёде есть все необходимые вещества, включая глюкозу и фруктозу. Чтобы восстановить баланс глюкозы, съедайте чайную ложку меда каждый час в течение дня. В чистом виде или в водном растворе, — объясняет глава крестьянского фермерского хозяйства «Мед Урала» Дмитрий Пасечник.
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5
Обязательно пейте воду
Вы сделаете это автоматически, даже если впервые познакомились с чувством похмелья. Сухость во рту и жажда приведут вас к источнику воды. Пейте ее как можно больше, даже если не очень-то и хочется. Вы уже отравились, и хуже не будет, а вода выведет из организма токсичные продукты распада алкоголя.
При этом минералка будет не так полезна, как обычная питьевая вода без газов. Всё потому, что она — лечебно-столовая и может привести к повышению концентрации калия в крови (гиперкалиемии) или магния в плазме (гипермагниемии). Достаточно запомнить простое правило: обычная вода — для поддержания организма; минералка — для восполнения дефицита минералов.
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