Минералка вам не поможет: 5 приятных способов избавиться от похмелья

Если по похмельным утрам вам обычно не до сна, не тратьте время зря и передвигайтесь в сторону душа. За счет нагрузки механорецепторов он улучшит микроциркуляцию. К тому же даже кратковременное ощущение чистоты придаст сил, улучшит самочувствие и настроение. Правда, спустя какое-то время прежнее состояние всё равно вернется, но у вас будет хотя бы немного счастливых минут.

А вот с контрастным душем лучше не играться. У человека неподготовленного и ослабленного великим попоищем могут появиться проблемы с пульсом, поднимется давление, появится учащенное сердцебиение.