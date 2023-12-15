А мама говорила! Разбираемся с неврологом, лором и трихологом, что будет, если зимой не носить шапку

Сколько раз в детстве вы слышали перед выходом из дома фразу от мамы или бабушки: «Надень шапку, а то...» Дальше у каждого была своя страшилка: менингит, отмороженные уши или просто простуда. Что из этого правда, а что — преувеличение? И какие еще могут быть последствия у прогулок без шапки? Выясняли наши пермские коллеги из 59.RU.
Не ходи без шапки, а то будет менингит!
Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Причиной заболевания обычно является инфекция. Менингит может приводить к летальному исходу. Самые частые симптомы: оцепенелость мышц шеи, лихорадка, спутанность сознания или изменение психического состояния, головная боль, тошнота и рвота. К менее частым относятся судороги, кома, потеря слуха или зрения, когнитивные нарушения или слабость мышц конечностей.
По словам пермского невролога Светланы Селезневой, головной и спинной мозг хорошо спрятаны внутри организма: важные органы находятся под ликвором (спинномозговой жидкостью), костями, мягкими тканями, подкожной клетчаткой и кожей.
— Просто так, пройдясь без шапки и без куртки, мозги отморозить нельзя. Мамина страшилка — это преувеличение. Но она имеет под собой определенные правдивые ситуации: на фоне переохлаждения можно простудиться, заболеть синуситом или отитом, и уже эти болезни могут осложниться менингитом. Холод может повлиять на мозг только в случае тяжелого общего переохлаждения, но это не рядовая ситуация, такие пациенты госпитализируются в отделение реанимации, — уточняет специалист.
Но это не значит, что сейчас можно спокойно разгуливать без шапки. При продолжительном нахождении на холоде замедляются процессы обмена веществ в оргазме, что приводит к нарушению работы центральной нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем и других функций организма.
Врач объясняет: по мере снижения температуры повышается вязкость крови, снижается насосная функция сердца (нагнетание крови в сосуды. — Прим. ред.) и вентиляция легких. При этом снижение температуры тела до
Не ходи без шапки, а то будет отит!
Отит — это воспалительное заболевание, развивающееся в различных отделах уха. Симптомы: пульсация в ухе, резкая болезненность, отдающая в шею, глаз или зубы, усиление боли при жевании, разговоре, смыкании челюсти, покраснение.
От холода могут страдать три уха человека — наружное (раковина и слуховой проход), среднее (барабанная полость и слуховая трубка) и внутреннее (каналы, отвечающие за равновесие и положения тела в пространстве). Но не всегда это прямое влияние холода.
По словам отоларинголога Артема Чарушина, когда холод воздействует на наружное ухо, речь может идти только об обморожении ушной раковины. Но наружный отит может возникнуть и летом, на его появление влияют попадание воды, травмы и воспаление кожи слухового прохода.
— Второй момент — это воздействие холода на голову и в целом на организм. В таком случае холод снижает способности иммунной системы, повышается риск ОРВИ с насморком и поражением слизистой носа. А это уже причина развития среднего отита — воспаления барабанной полости и других отделов, — объясняет врач.
Отит внутреннего уха еще называют лабиринтитом — это осложнение отита среднего ушного отдела. Лабиринтит возникает, когда воспаление из носа и среднего уха перетекает в глубинные ушные каналы — лабиринты.
Острому среднему отиту в основном подвержены малыши. По данным Артема Чарушина, к 3 годам 70% детей хотя бы раз переносят острый средний отит из-за особенностей строения слуховой трубы. Она шире, чем у взрослых, и работает «по открытому типу» — то есть взрослый должен что-то проглотить, чтобы ухо открылось, а у детей оно открыто само по себе и расположено более горизонтально. Также дети рискуют больше, потому что часто находятся в горизонтальном положении и сопли могут затечь в ухо. Третья причина — несформировавшийся иммунитет.
— Среди взрослых чаще болеют те, кто имеет предрасполагающий фактор — например, искривление носовой перегородки и проблемы с иммунитетом. Переохлаждение — это общий фактор риска для ОРЗ и среднего отита, — уточняет лор.
Сколько времени нужно находиться на холоде, чтобы возникли проблемы? По словам лора, это происходит индивидуально. Но чтобы свести риски к минимуму, врач советует не забывать про шапку: чем меньше теплоотдачи и перепадов температур, тем меньше стресса для организма.
Не ходи без шапки, а то волосы выпадут!
И эта страшилка частично оказалась правдивой. По словам трихолога Екатерины Кривощековой, ходить без шапки вредно и для волос, и для сосудов — их спазм может случиться даже при незначительном минусе.
— Надо смотреть на температуру на улице. Если она -3 градуса, то при ветре обычно ощущается как минус десять. Так сильно переохлаждать кожу головы не стоит. За этим может возникнуть проблема спазма сосудов, а значит, нарушится питание волос. Спазмы сосудов, которые возникают из-за переохлаждения головы, напрямую связаны с проблемой выпадения волос, — предупреждает специалист. — Если это игнорировать, то шапку придется надевать, чтобы скрыть недостаток волос. Тут нужно выбирать. Поэтому, когда температура воздуха ниже -7 градусов, шапка необходима.
И это касается не только женщин. Считается, что лысина у мужчин — это генетическая предрасположенность. Но если мужчина не будет в прямом смысле беречь голову на морозе, пострадают волосяные фолликулы и это послужит триггером для ускорения процесса истончения и выпадения волос.
Еще один довод, чтобы убедить вас носить шапку: Екатерина Кривощекова уточняет, что при перепаде температур тоже происходит спазм сосудов, из-за чего волосы могут недополучить питательных веществ и их рост замедлится. Да, расти они будут, но более тонкими.
Мороз может повлиять не только на волосы у корней, но и по всей длине — они становятся более сухими и ломкими. Но помимо этого еще влияет факт окрашивания и электризация волос, которая возникает, когда включают батареи.
— Чтобы это остановить, нужно носить шапку и подобрать правильный уход под определенное время года. Подобрать шампунь под pH кожи головы: если этот показатель выше 5,5, значит, кожа находится в щелочной среде, которая благоприятна для размножения различного грибка и ненужных микробов. Поэтому может возникнуть себорея (повышенное выделение сала. — Прим. ред.), а также ломкость, сухость, выпадение и потом уже алопеции разных видов. Самое элементарное — не запускать эту ситуацию и вовремя обращаться к специалистам.