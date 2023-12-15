А мама говорила! Разбираемся с неврологом, лором и трихологом, что будет, если зимой не носить шапку

— Просто так, пройдясь без шапки и без куртки, мозги отморозить нельзя. Мамина страшилка — это преувеличение. Но она имеет под собой определенные правдивые ситуации: на фоне переохлаждения можно простудиться, заболеть синуситом или отитом, и уже эти болезни могут осложниться менингитом. Холод может повлиять на мозг только в случае тяжелого общего переохлаждения, но это не рядовая ситуация, такие пациенты госпитализируются в отделение реанимации, — уточняет специалист.

Но это не значит, что сейчас можно спокойно разгуливать без шапки. При продолжительном нахождении на холоде замедляются процессы обмена веществ в оргазме, что приводит к нарушению работы центральной нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем и других функций организма.