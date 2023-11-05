Как по внешности определить, что у вас сахарный диабет: 11 признаков того, что пора к врачу

Возможно ли по внешности определить, что у вас диабет? По словам Александры Филёвой, на это в первую очередь может указывать изменение веса.

— Резкое похудение — один из признаков диабета 1-го типа, — объясняет врач. — Оно происходит из-за того, что организм не может использовать глюкозу как источник энергии из-за недостатка инсулина, и тело начинает расходовать жировые запасы, а затем и мышечную ткань. Ожирение же обычно говорит о повышенном риске диабета 2-го типа, так как скопление жира, особенно в районе живота, влияет на обмен веществ и усиливает резистентность (то есть невосприимчивость) клеток к инсулину.

