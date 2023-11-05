Как по внешности определить, что у вас сахарный диабет: 11 признаков того, что пора к врачу

Сахарный диабет — очень коварная болезнь, которая может вообще никак не проявляться долгое время, но при этом методично разрушать ваш организм. И когда врачи ее наконец диагностируют, может оказаться поздно. Можно ли вычислить, что диабет есть, просто взглянув на себя в зеркало? Спросили у специалистов, возможно ли это и как избежать всех существующих рисков заболеть.
Как определить диабет
Сахарный диабет — хроническое заболевание, которое влияет на способность организма регулировать уровень глюкозы в крови. Глюкоза — жизненно важный углевод и основной источник энергии для всех клеток. В норме она попадает в организм с пищей (фруктами, овощами, крупами), всасывается в кишечнике и разносится с кровью по всему организму.
— Усваиваться клетками самостоятельно глюкоза не может, для этого ей необходим инсулин — специальный гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, — рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва. — Если инсулина недостаточно, или если сахара с пищей поступает сильно много, глюкоза медленнее поступает к тканям и вместо этого накапливается в крови.
Врач-кардиолог Юнона Хомицкая отметила, что существуют два типа сахарного диабета, и в их основе лежат разные патофизиологические механизмы.
— Причиной сахарного диабета 1-го типа, на который приходится
Юнона Хомицкая — врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, медицинский директор фармацевтической компании «Сервье».
Таким образом, по словам врача-кардиолога, ожирение является основным фактором риска развития сахарного диабета.
— На начальной стадии развития заболевания сниженная чувствительность к инсулину стимулирует гиперпроизводство инсулина, что позволяет поддерживать нормальный уровень глюкозы крови, — объяснила Юнона Хомицкая. — Постепенно функция бета-клеток, производящих инсулин, истощается, что приводит к дефициту инсулина и повышению глюкозы крови. Этот процесс происходит медленно и бессимптомно, поэтому проходят годы, прежде чем появляются классические симптомы, связанные с тяжелой гипергликемией (повышением уровня глюкозы крови): снижение массы тела, жажда, избыточное мочеиспускание, проблемы со зрением.
Эксперт отметила, что факторами риска сахарного диабета
- возраст старше 45 лет;
- малоподвижный образ жизни;
- семейный анамнез;
- синдром поликистозных яичников (для женщин);
- гестационный сахарный диабет (сахарный диабет во время беременности) и рождение крупного плода.
По словам Александры Филёвой, при повышенном уровне сахара в крови повреждаются кровеносные сосуды, нарушается кровоснабжение органов. Первыми, как правило, страдают глаза, почки, сердце и ноги.
— Такие разрушительные процессы способны долгое время протекать бессимптомно, но в некоторых случаях человек может заметить один или несколько характерных признаков, в том числе и во внешнем виде, — отметила врач-эксперт.
Возможно ли по внешности определить, что у вас диабет? По словам Александры Филёвой, на это в первую очередь может указывать изменение веса.
— Резкое похудение — один из признаков диабета
О проблемах могут сообщить также потемнение и уплотнение кожи в области естественных складок (шея, подмышки, пах). Должны насторожить и другие дерматологические проявления: плохо заживающие раны, частые инфекционные воспаления, сухость кожи, зуд. Проблемы с кожей на фоне сахарного диабета возникают из-за нарушения кровообращения.
— Еще один возможный симптом — отечность, особенно появляющаяся на фоне частого мочеиспускания. Отечность может быть вызвана поражением почек вследствие длительного нарушения углеводного обмена, — пояснила Александра Филёва. — В свою очередь, повышенный уровень сахара приводит к более интенсивной работе почек — таким образом организм пытается избавиться от его излишков. Мочеиспускание при этом заметно учащается.
Как уже говорилось ранее, помимо изменений во внешности, сахарный диабет может вызвать ухудшение слуха и зрения. Кроме того, человек может чувствовать покалывание в конечностях, жжение и боль при глотании, металлический привкус во рту.
— Появление таких необычных ощущений объясняется тем, что из-за повышенной концентрации сахара поражаются периферические нервные волокна. Повреждение нервов, в свою очередь, может вызвать дисфункцию желез и, как следствие, изменение восприятия вкуса, — рассказала Александра Филёва.
Как избежать диабета
Ученые пока не до конца выяснили, почему развивается сахарный диабет. Например, сейчас известно, что в некоторых случаях он появляется на фоне генетических или аутоиммунных нарушений — это значит, что на 100% защититься от болезни невозможно. Но есть ряд факторов, которые увеличивают риск развития диабета, среди них — нерациональное питание, недостаточная физическая активность, лишний вес, высокий уровень стресса.
— Если предупредить развитие сахарного диабета
Александра Филёва также посоветовала в первую очередь обратить внимание на образ жизни.
— Сбалансированное питание с ограничением простых углеводов и насыщенных жиров поможет поддерживать здоровый вес и нормальную работу поджелудочной железы. Именно она вырабатывает инсулин, который необходим организму, чтобы усваивать сахар, — объяснила врач. — При интенсивной физической нагрузке повышается чувствительность рецепторов к инсулину, что приводит к снижению уровня сахара в крови. Спокойное эмоциональное состояние помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови. Он повышается при выработке адреналина, кортизола и других гормонов стресса.
Сахарный диабет может долгое время протекать бессимптомно, но при этом вредить организму — повреждать ткани и приводить к необратимым нарушениям в работе внутренних органов. Поэтому эксперты советуют регулярно сдавать анализы на сахар (если нет хронических заболеваний, то это нужно делать раз в год) и проходить профилактический осмотр у терапевта или эндокринолога. По словам Александры Филёвой, если же вы находитесь в группе риска, — ведете нездоровый образ жизни, имеете отягощенную наследственность или лишний вес, — такой регулярной диагностике нужно уделять особое внимание.
— Сахарный диабет диагностируется на основании исследования уровня глюкозы крови. Диагноз подтверждают повторными измерениями уровня глюкозы крови. Если уровень глюкозы повышен значительно и сопровождается очевидными симптомами, то повторные измерения не требуются, — заключила Юнона Хомицкая. — Когда сахарный диабет
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