Можно ли медикам пользоваться мобильными телефонами в реанимации? Минздрав ответил после скандала с фото из роддома

Врачам и медработникам закон не запрещает пользоваться мобильными телефонами в реанимации, объяснили корреспонденту НГС в Минздраве Новосибирской области. Вопрос возник после скандала с публикацией фотографий голой пациентки. Снимки сделала медсестра в Городском перинатальном центре еще пять лет назад, и каким-то образом они попали в сеть.
— Законодательство РФ не запрещает напрямую использование мобильного телефона в отделении реанимации. Данный вопрос может быть регламентирован локальным нормативным актом конкретного медицинского учреждения. Контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка относится к деятельности конкретного медицинского учреждения, — ответили на запрос корреспондента НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что даже сам факт обращения за медпомощью — медицинская тайна. А за разглашение медтайны каждый медработник несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность с учетом причиненного гражданину ущерба.
После публикации фото голой пациентки, главврач Новосибирского городской перинатальный центр Иван Поздняков сообщал, что учреждение подаст в суд на медсестру, так опозорившую учреждение.
В свою очередь Татьяна С. заявила, что ее аккаунт был взломан, а публикация провокационных фото — месть бывшего мужа. Она обратилась с заявлением в полицию.