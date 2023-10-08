«Фото сделала, чтобы не ревновал»: экс-медсестра роддома обвинила бывшего мужа в травле и взломе аккаунта

Женщина уверяет, что не выкладывала фото у себя в сторис и утверждает, что сделаны они были около 8 лет назад.

— Сейчас вспоминаю все. У нас были нормальные отношения с мужем. Я, видимо, не пришла вовремя с работы, у нас был завал. И я ему просто бросила эти фотографии, что мне некогда. Он с облачного хранилища их взял что ли, — возмущена Татьяна. — Он со своей ревностью надавил. У меня вообще нет такой привычки фотографироваться и рассылать. Я с роду не знаю, как сторисы эти выставлять.