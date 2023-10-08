«Фото сделала, чтобы не ревновал»: экс-медсестра роддома обвинила бывшего мужа в травле и взломе аккаунта

Новосибирская медсестра Татьяна С. обратилась с заявлением в полицию из-за публикации с ее аккаунта фотографий голой пациентки. Снимки были сопровождены еще и провокационными надписями. Об этом она сообщила корреспонденту НГС.
Женщина уверяет, что не выкладывала фото у себя в сторис и утверждает, что сделаны они были около 8 лет назад.
— Сейчас вспоминаю все. У нас были нормальные отношения с мужем. Я, видимо, не пришла вовремя с работы, у нас был завал. И я ему просто бросила эти фотографии, что мне некогда. Он с облачного хранилища их взял что ли, — возмущена Татьяна. — Он со своей ревностью надавил. У меня вообще нет такой привычки фотографироваться и рассылать. Я с роду не знаю, как сторисы эти выставлять.
Несколько лет назад отношения с супругом у Татьяны сильно испортились.
— Он мне такие проблемы создал. Сделал меня инвалидом три года назад — избил всю. Сейчас под условным ходит, — утверждает женщина. — Он даже на работу мне звонил! Сейчас он добивается половины квартиры, за которую совсем не платил по ипотеке.
За помощью в ситуации с публикацией фото Татьяна обратилась в полицию. Предоставить телефон бывшего мужа Виталия женщина отказалась. Она сказала, что номер уже не доступен, так как мужчина скрывается.
В редакцию НГС обратился друг Виталия, который объяснил, что тот попросил предать огласке публикацию фото в аккаунте бывшей жены. Он подтвердил, что Татьяна присылала фото, которое было сделано в 2018 году именно Виталию. Потом у пары произошел конфликт. Виталий получил условный срок. По мнению мужчины, его друг получил судимость из-за мести Татьяны.
— У них детей не было. И он завел ребенка на стороне. Она узнала об его измене и решила его упечь, — утверждает друг Виталия.
На возражение корреспондента НГС о том, что суд Российской Федерации из-за желания женщины отомстить мужу за измену условный срок не назначает, мужчина спросил, действительно ли она является журналистом издания. В свою очередь корреспондент НГС попросила передать ее телефон непосредственно Виталию, чтобы услышать его версию произошедшего именно от него. На момент публикации звонок от мужчины не поступил.
Корреспондент НГС пообщалась не только с медсестрой, но и с главврачом родильного дома и с юристом. Обратилась редакция НГС и в Минздрав НСО с просьбой объяснить, почему в реанимации сотрудники роддома могут быть с телефонами и какая реакция будет на сложившуюся ситуацию.
В середине сентября новосибирский косметолог Екатерина, например, выложила в соцсети видео, на котором увеличивает губы пациентке прямо на площади Ленина, возле Оперного театра.