«Нельзя в человека иголкой на улице тыкать»: косметолог уложила пациентку на площади Ленина и проколола ей губы — треш-видео

Красота требует хайпа

Скандальное видео опубликовано в Instagram* в понедельник, 11 сентября. На кадрах две девушки: одна в медицинской одежде, другая — на кушетке прямо возле Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). То есть в самом центре — на площади Ленина.



— На что я подписалась?! — риторически вопрошает модель (или пациентка), и процедура начинается.



Девушка в медицинской одежде обрабатывает губы своей клиентки местным антисептиком, вскрывает упаковку филлера (вещество для инъекций, искусственный имплантат для коррекции формы губ, скул и т.д.), затем делает первый укол. Параллельно камера фиксирует интершум. Новосибирцы, ставшие свидетелями необычной сцены в самом центре города, удивлены.