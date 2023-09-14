«Нельзя в человека иголкой на улице тыкать»: косметолог уложила пациентку на площади Ленина и проколола ей губы — треш-видео

В условиях высокой конкуренции на что только не пойдешь, чтобы увеличить поток клиентов. Новосибирский косметолог Екатерина, например, выложила в соцсети видео, на котором увеличивает губы пациентке прямо на площади Ленина, возле Оперного театра. Процессом и результатом заинтересовались не только потенциальные клиентки модного косметолога, но и журналисты НГС. Мы поговорили и с Екатериной, и с экспертом в области косметологии и эстетической хирургии, чтобы понять: а что, так можно было?
Красота требует хайпа
Скандальное видео опубликовано в Instagram* в понедельник, 11 сентября. На кадрах две девушки: одна в медицинской одежде, другая — на кушетке прямо возле Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). То есть в самом центре — на площади Ленина.
— На что я подписалась?! — риторически вопрошает модель (или пациентка), и процедура начинается.
Девушка в медицинской одежде обрабатывает губы своей клиентки местным антисептиком, вскрывает упаковку филлера (вещество для инъекций, искусственный имплантат для коррекции формы губ, скул и т.д.), затем делает первый укол. Параллельно камера фиксирует интершум. Новосибирцы, ставшие свидетелями необычной сцены в самом центре города, удивлены.
Особенной популярности видео, похоже, не набрало: 168 положительных оценок в профиле автора, зарегистрированной под ником @danilevskayaek, еще 387 — в паблике @nsk54, сделавшем репост ролика. Мнения в комментариях почти полностью идентичны: как новая аудитория, так и собственные подписчики косметолога недоумевают, безопасно ли проводить процедуру прямо на улице. Автор видео в ответ ссылается на то, что является самым востребованным косметологом Новосибирска, но доказательств смелого вывода не публикует.
Корреспондент НГС связалась с автором и главной героиней видео, новосибирским косметологом Екатериной. Она не скрывает: цель ролика — привлечь новых клиентов, но уверяет: это совершенно безопасно, и увеличение губ на улице — всего лишь имитация.
— Как врач-косметолог я, конечно, не имею права на улице увеличивать губы. Но создать такую видимость мы, конечно, могли. Провели анестезию — нанесли кремушек. Я взяла и вскрыла новый филлер и сделала три прокола без введения препарата. Чисто так, на публику, — рассказала Екатерина НГС.
По словам девушки, наградой за воплощение оригинальной идеи стал живой, неподдельный интерес сибирячек к происходящему. Женщины начали задавать вопросы и обсуждать возможности увеличения собственных губ.
Процедура увеличения губ, уверена Екатерина, сейчас максимально популярна, особенно потому, что появились новые техники, позволяющие создавать красивые пухлые губки вместо давно ставших мемами «утиных клювов» или «вареников».
В 2022 году Екатерина окончила Новосибирский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», заниматься изначально хотела косметологией, но в ординатуру по собственному признанию поступать не стала:
— На дерматовенеролога я уже не училась, — говорит девушка. — Сейчас я отношу себя, приравниваюсь к медицинским сестрам, потому что врач-косметолог — это 8 лет обучения, и только потом курсы косметолога. Медицинская сестра также может осуществлять какие-то инъекции. Все это [я делаю] законно, с дипломами, подтверждающими, что я имею право это делать.
А что, так можно было?!
Чтобы понять, действительно ли в такой рекламе нет ничего опасного и незаконного, журналисты посмотрели шокирующее видео вместе с экспертом в области права и управления клиниками косметологии и пластической хирургии Еленой Седининой. По ее мнению, не исключено, что обеих девушек, изображенных на видео, могут ждать проблемы. Одну — медицинского, другую — юридического характера.
— Явно видно, что она делает прокол, и выступает капля крови. Есть момент, где видно, как игла выходит из мягких тканей. Нет никакой разницы, вводила она филлер, или нет. Прокол был. Целостность мягких тканей нарушена, и никого не волнует, нажимала ли она на поршень, вводила ли она что-то.
— Исходя из видео, можно сказать, что, во-первых, нарушен порядок по косметологии: инвазивные процедуры, которые осуществляются с нарушением целостности кожного покрова, могут оказываться только в условиях процедурного кабинета, помещения с асептическим режимом, — объяснила Сединина.
По мнению эксперта, то, что на видео Екатерина в маске и перчатках, а ее пациентка — в шапочке, вовсе не говорит, что правила асептики и антисептики соблюдаются. На улице это просто невозможно: на такой риск можно идти, лишь оказывая первую или доврачебную помощь людям с открытыми ранами. Процедура увеличения губ к таковым, разумеется, не относится.
— Существует риск микробиологического обсеменения и, соответственно, инфекционно-воспалительные осложнения, — обратила внимание Елена Сединина. — В области губ это всегда штука очень неприятная, пациент, скорее всего, станет пациентом челюстно-лицевого хирурга.
Если дело дойдет до медицинских последствий, и видео начнут изучать сотрудники полиции или СК, по мнению Елены Седининой, их не будет интересовать, вводила ли Екатерина филлер в губы своей пациентки, а заинтересует только то, что она ввела в кожу иглу и обеспечила доступ бактериям.
Кроме того, вопросы у эксперта возникли и к препаратам, которые использует героиня видео. Желтая банка, из которой Екатерина достает густой белый крем — анестетик, не похожа на упаковку ни одного из официально зарегистрированных препаратов.
— Топических (то есть, наносящихся на кожу — прим.ред.) аппликационных лекарственных препаратов для местной анестезии очень и очень мало. Зарегистрированных препаратов немного, пальцев одной руки хватит, чтобы их перечислить. В большинстве своем они содержат лидокаин и прилокаин, — рассказала Елена Сединина. — Вот эта белая субстанция — почти 100% незарегистрированный лекарственный препарат.
Последний вопрос, который возник у нас к деятельности Екатерины — действительно ли очаровательная выпускница НГМУ имеет право увеличивать девушкам губы.
— В законодательстве у нас ничего не изменилось. Врачом-косметологом действительно можно стать, только закончив ординатуру по дерматовенерологии. Средний медицинский персонал может проводить манипуляции только по назначению лечащего врача, — напомнила Елена Сединина. — И вообще у нас есть приказ Минздрава России от 01 ноября 2022 N 715н. Согласно ему врач (не косметолог) работать медсестрой по косметологии не может.
Не Данилевская
Если начать искать в интернете косметолога Екатерину Данилевскую, первым выпадет официальный сайт «Клиники косметологии Е. Данилевской», на котором опубликовано большое количество информации, в том числе и документы, позволяющие клинике работать, включая лицензию, данные о юридическом лице и фотографии сотрудников, в том числе самой Екатерины Данилевской
Правда, находится эта клиника в Ростове-на-Дону, и к новосибирской Екатерине @danilevskayaek никакого отношения не имеет. Справедливости ради, сама девушка Данилевской не представлялась ни в разговоре с журналистом, ни в собственном профиле в Instagram*. Саму себя в социальных сетях она называет «косметологом Екатериной Зюбиной». Из электронной почты, которой пользуется девушка, известна и ее девичья фамилия. Юридических лиц, принадлежащих Екатерине, по данным сервиса Контур.фокус, в Новосибирской области нет.
В 20–22 годах девушка выкладывала исключительно собственные фотографии, но уже на следующий день после того, как опубликовала фото с дипломом в руках, начала выкладывать все больше медицинского контента, сначала популяризирующего характера, а затем — и откровенно рекламного. В мае 2023 года она начала учить процедуре увеличения губ других людей.
*Социальная сеть Instagram запрещена в России. Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.
Мы подробно уже рассказывали о том, как новосибирские косметологи работают, не имея ни права на это, ни подходящего образования. У одного из них нашлось сразу два сомнительных диплома разных медицинских университетов (один из них точно поддельный).