«Не отличат синяк от некроза»: как врачи-косметологи в Новосибирске работают по поддельным дипломам — расследование НГС

Журналист НГС связалась с предполагаемым специалистом, чтобы проверить информацию по его дипломам о медицинском образовании. Черников в ответ заверил, что документы у него настоящие:



— У меня с дипломом всё в порядке, — сказал он в телефонном разговоре.

