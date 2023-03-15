«Не отличат синяк от некроза»: как врачи-косметологи в Новосибирске работают по поддельным дипломам — расследование НГС

Любой популярный сервис объявлений сегодня содержит сотни предложений об услугах косметологов. Специалисты из интернета или из рекомендаций подружек, кажется, способны удовлетворить запросы на красоту на любой вкус и кошелек: коррекция формы губ — от 5 до 15–16 тысяч рублей, криолиполиз (процедура, которая уменьшает жировую прослойку за счет действия холода), биоревитализация… За загадочными названиями процедур и приятными ценами скрывается настоящая темная бездна: недоучки, медсестры и люди с купленными дипломами медицинских университетов. Их клиентки рискуют быть изуродованными, даже если не экономят на своей красоте. Журналисты НГС нашли двух раскрученных и популярных специалистов из Instagram* и проверили, могут ли они работать косметологами (а также вспомнили третьего — уже выслушавшего приговор). Результат оказался пугающим.
Два диплома для одного врача
Илья Черников начинал как новосибирский косметолог, последние полтора года работает в Москве. «Врач-косметолог и педагог дополнительного образования в косметологии» практикует как обычный уход за кожей, так и инъекционные методики.
Профиль Ильи Радиславовича в запрещенной соцсети радует подробным описанием, удобной системой связи с доктором (через вотсап), изобилием фото и видео проведения процедур и их эффектного результата. На просьбу предоставить документы, подтверждающие, что Черников может работать косметологом, тот мгновенно выслал фотографии диплома… выданного Львовским государственным медицинским университетом имени Данила Галицкого, а также решение Росздравнадзора о том, что Черников прошел аккредитацию специалиста (действительное до 25 февраля 2023 года).
Проверить подлинность диплома украинского университета непросто (особенно потому, что Черников удалил фотографии, едва получил отклик на сообщение). Но есть подозрительные моменты. В шапке профиля указано, что доктор практикует уже 6 лет (по данным сервиса zoon.ru — 11 лет), диплом же якобы выдан в 2020 году. Первый пост с тегом #уколыкрасоты опубликован в его Instagram* еще в 2018 году, а профиль наполняется исключительно профессиональным контентом с января 2019-го.
— Устраиваясь на работу, раньше он предъявлял другой диплом, — рассказал источник НГС, работающий в сфере косметологии. — Якобы Черников окончил медицинский университет в Красноярске. Потом вскрылось, что такой диплом не выдавался: он проучился три курса в Новосибирске, но отчислился. Возможно, и первый, и второй дипломы он просто купил.
Журналист НГС связалась с предполагаемым специалистом, чтобы проверить информацию по его дипломам о медицинском образовании. Черников в ответ заверил, что документы у него настоящие:
— У меня с дипломом всё в порядке, — сказал он в телефонном разговоре.
— Можно уточнить, где именно вы учились: во Львове или в Красноярске?
— В Красноярске, — ответил Черников и завершил разговор.
Журналисты отправили запрос в Красноярский медуниверситет, но получили ответ: «Диплом за регистрационным номером 14528 по специальности 31.05.01 Лечебное дело на имя Черникова Ильи Радиславовича в 2016 году не выдавался».
Нам удалось найти компанию, связанную с продажей оборудования для косметологии, в которую Илья Черников устроился, используя тот самый диплом Красноярского медуниверситета. Ее представитель прокомментировал трудоустройство Ильи Радиславовича на условиях анонимности (НГС известно название компании), так как опасается, что фирма будет ассоциироваться с лжеспециалистом, несмотря на то что сомнительный доктор уже уволен из штата. По словам коллеги Черникова, поначалу его документы не вызвали вопросов, но затем диплом проверили:
— Мы его уволили, и он написал, что политика компании странная. Что он не понял [почему его увольняют], но это ему и не нужно, — рассказал представитель компании.
В сервисе «Контур.Фокус» данных о финансовой деятельности Ильи Радиславовича Черникова нет. На профиль «доктора Черникова» подписано более полутора тысяч человек, которые являются или хотят стать его клиентами.
Великолепная Ксения
Ксения Плотникова-Стратович — один из самых раскрученных косметологов Новосибирска, хотя происходит она не только из восторженных отзывов клиентов, но и из скандалов вокруг эпатажного образа. «Галерея красоты Ксении Плотниковой» (в юридических документах — ООО «Вита Бревис») позиционирует себя как авторская клиника косметологии и стоматологии, а на профиль «Галереи» в Instagram* подписано почти 18 тысяч пользователей социальной сети. На сервисе 2gis компания имеет рейтинг 4,5 балла из 5, такая же оценка у авторской клиники на сервисе Flamp. В 2018 году на бизнес-леди и ее детище обрушилась волна критических отзывов: жители Новосибирска писали, что манипуляции Плотниковой чреваты осложнениями, а сама женщина вообще не имеет медицинского образования.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Вита Бревис» является микропредприятием. Основной вид деятельности — предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, среди прочих видов деятельности — образование профессиональное дополнительное, общая врачебная практика, стоматологическая практика, а также деятельность в области медицины, не включенная в другие группировки. Генеральный директор и единственный учредитель — Стратович Ксения Игоревна, ранее учредителями компании также были Стратович Андрей Владимирович и Селифонов Владимир Александрович. Чистая прибыль компании на конец 2021 года (более свежей информации нет) составила 620 тысяч рублей.
21 декабря 2017 года Арбитражным судом Новосибирской области был опубликован полный текст решения по делу № А45–33919/2017 (по заявлению территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области Новосибирска к ООО «Вита Бревис»). Росздравнадзор просил суд привлечь «Вита Бревис» к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований.
«В ходе проверки установлено, что у Плотниковой Ксении Игоревны отсутствует врачебное образование. В соответствии с предоставленными документами у Плотниковой Ксении Игоревны имеется сертификат специалиста от 01.03.2017
Справедливости ради нужно отметить: установить факт того, что Ксения Плотникова-Стратович действительно принимала пациентов в качестве врача-косметолога, в суде не удалось, как и факт причиненного пациентке вреда. Возможно, поэтому наказали ООО «Вита Бревис» достаточно мягко: административным штрафом в 50 тысяч рублей.
Узнать у самой Ксении Плотниковой-Стратович, работает ли она косметологом, НГС не удалось: звонки на личные номера бизнес-леди остались без ответа, в «Галерее» сообщили, что Ксении Игоревны нет в Новосибирске и связаться с ней нет возможности.
Рекомендация на уродство
Три года назад одной из самых громких тем в Новосибирске стал суд над лжекосметологом Еленой Муренко. Ее клиентка пришла в салон «Beauty дом Me» за красивыми губами, а вместо этого получила серьезные проблемы со здоровьем и дефекты внешности.
В декабре 2018 года жительница Омска Ирина Воленюк приехала в гости в Новосибирск и по совету дочки записалась к Елене Муренко. Но если девушке процедуры, которые проводила «косметолог», шли на пользу, то у Ирины начались серьезные осложнения.
— Получилось так, что был сильный отек и шишки, боль при надавливании. Сильная проблема с губами. Пошел воспалительный процесс, дошло до нарыва, — рассказывала в мае 2019 года НГС дочь пострадавшей. — Мама поправила (губы. — Прим. ред.) дома в Омске, где живет. Из губ филлер убирали специальным препаратом. Хорошо, что вовремя обратились. [Кроме того] Получилось полное опущение кожи век. Она не могла полностью открывать глаза первый месяц. <…> Мама полтора месяца была в отпуске за свой счет. <…> У нее упало зрение. Окулист будет осматривать ее после майских праздников. <…> Нам сказали, что нужно проходить курс реабилитации, только тогда шишки с лица уйдут. Очень дорогой курс по аппаратной косметологии.
В ответ Елена Муренко написала своей клиентке, что никаких проблем не видит:
— Уплотнение в центре — это отек. Пройдет, ничего страшного. Такое бывает, филлер плотный встает долго <…> Марина, давай включим логику сейчас. Ответ тебе прямо из Таиланда. Когда мама твоя встала с кушетки, у нее асимметрия в зеркале была? Не было. Согласна? Вот именно с такими губами после того, как филлер встанет, мама будет ходить. Ответ исчерпывающий, я думаю, — написала девушке в ответ косметолог.
Совсем иначе посчитали следователи СК, к которым обратилась пострадавшая. В процессе разбирательства по делу об оказании услуг ненадлежащего качества выяснилось, что Муренко просто не имела права работать косметологом: у нее вообще не было медицинского образования.
Бурные обсуждения нелегальной косметологии и судов над псевдоврачом закончились, можно сказать, пшиком. Елену Муренко признали виновной, но приговор оказался мягким: год ограничения свободы и штраф 50 тысяч рублей. Чем занимается Елена Муренко сегодня, выяснить не удалось: разговаривать с нами при подготовке этой публикации она наотрез отказалась.
Имеет право — один из десяти
Эксперт в области права и управления клиниками косметологии и пластической хирургии Елена Сединина рассказала, что шанс записаться на прием к настоящему косметологу в Новосибирске — примерно 1 из 10. По оценкам медицинского юриста, в городе практикуют лишь 150–200 врачей, которые имеют право работать косметологами, а объявлений о предоставлении косметологических услуг на сервисах — в районе 2 тысяч:
— Пациенты не понимают, что нужно спрашивать у такого рода специалистов. Первое — есть или нет высшее медицинское образование. Вот я попросила в переписке: «Здравствуйте, есть ли у вас высшее медицинское образование, документ, его подтверждающий?» «Врач» скидывает мне фотографию диплома: «Сестринское дело в косметологии». Я верю и радостно иду на прием. А средний медицинский персонал может делать манипуляции только по назначению лечащего врача и никак иначе, — объясняет Елена Сединина.
— Помимо диплома, должен быть еще один документ: сертификат либо аккредитация по косметологии.
Принимать пациентов косметолог, даже отучившийся минимум 8,5 лет сначала в университете, затем в ординатуре по дерматовенерологии и наконец прошедший профессиональную подготовку, тоже может не везде, а только в организации, у которой есть лицензия на осуществление медицинской деятельности по косметологии.
Проблема в том, что, даже придя в лицензированную клинику и увидев диплом и сертификат доктора, самая бдительная и осторожная пациентка имеет шансы попасть к лжедоктору:
— Иногда такие «врачи» снимают кабинеты в медицинских организациях, при этом они не имеют никакого отношения к ним. Иногда — устраиваются на работу, предоставив купленные документы.
— Например, директор клиники берет на работу врача-косметолога, он приходит в клинику, дает свои документы. Если директор привык доверять людям, он просто возьмет эти документы. Проверить диплом можно в реестре Рособрнадзора, но там не всегда есть сведения даже о реально выданных документах. С сертификатами всё еще хуже. И на самом деле на этом всё заканчивается, — говорит Елена Сединина. — Директор вряд ли сделает запросы в образовательную организацию. Никто этого не делает практически. И, приходя в клинику, вы можете нарваться на врача с поддельными документами, а сами этот диплом, если его нет в реестре, не проверите вообще никак.
Потом, когда правда всплывет, Росздравнадзор клинику или ее руководителя непременно накажет, в качестве санкций возможна и приостановка деятельности на срок до 90 дней. Вот только красоту пациентке это вряд ли вернет.
Осложнения после работы таких «специалистов», по словам Елены Седининой, непредсказуемы и тем более опасны, чем сложнее методика. Особенно рискованно, уверена эксперт, соглашаться на инъекционные практики, введение филлеров (инъецируемое вещество, искусственный имплантат для коррекции формы губ, скул и т. д.) и липолитиков (веществ, разрушающих жировую ткань).
— Все эти вещества — 3 класса опасности, это максимальный риск [для пациента] по ГОСТу. Если мы говорим о филлерах, то в числе рисков могут быть некроз тканей, сосудистые осложнения, много чего еще.
— И главное, люди без образования, которые работают с такими филлерами, неспособны отличить синяк от начавшегося некроза. У них просто нет образования для этого, они не знают, что с этим делать. В случае таких осложнений существенную роль играет фактор времени. Чем быстрее ты начнешь заниматься проблемой, чем быстрее начнешь лечить пациента, тем меньше вероятность развития фатальных осложнений, — объясняет Елена Сединина.
Как отличить врача от «врача»: чек-лист
По словам Елены Седининой, обезопасить себя на 100% невозможно, но есть отчетливые маркеры того, что ваш косметолог не имеет права носить это имя. Если вы заметили эти тревожные звоночки, от посещения специалиста лучше отказаться:
— Увеличение губ не может стоить 5 тысяч рублей, а процедура SMAS-лифтинга — 10, такие цены ниже себестоимости процедуры, и экономить «косметолог» станет не на оплате своего труда, а на расходниках и препаратах.
— Последствия их введения могут быть непредсказуемы.
— Если косметолог ищет себе клиентов только через сервис бесплатных объявлений или исключительно через соцсети, это повод насторожиться и дополнительно выяснить, где он принимает.
— Если вместо данных об образовании вы получили в ответ на свой вопрос молчание, хамство или предложение прийти на прием и увидеть документы на месте, приходить не стоит.
— Врач-косметолог никогда не будет принимать пациентов в парикмахерских, в подвалах, у себя или у вас дома.
— Если в клинике вас попросили заплатить наличными, это может значить, что директор юридически безграмотен. А вот перевод на карту — явное свидетельство того, что «доктор» работает незаконно.
Ранее НГС разбирался в истории стилиста Лианы Бадоян. Новосибирцы обвинили девушку в создании настоящей финансовой пирамиды.
* Социальная сеть Instagram запрещена в России. Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.