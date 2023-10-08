«Детишки», б..., а нам за их жизнь бороться»: с аккаунта экс-медсестры новосибирского роддома выложили селфи с голой пациенткой

«Пациентка стала жертвой снимков и насмешек»

Житель Новосибирска прислал в редакцию НГС скриншоты из аккаунта медсестры Татьяны С. Он утверждает, что сделаны они были в Городском перинатальном центре — роддоме №4, и размещены в сторис «Одноклассников» в прошлом месяце.

По его словам, скрины ему прислал друг, и что с ними делать — он не знает. Читателя возмутило, что на фото медработник делает селфи с полуголой пациенткой в реанимации, а также наличие провокационных надписей.

— Медицинская сестра, которой была поручена защита и забота о пациентах, решила уйти за пределы своих профессиональных компетенций и нарушить медицинскую этику до ужасающих пределов. Обнаженная, без сознания, находящаяся в состоянии, требующем искусственной вентиляции легких женщина, только что пережившая тяжелые роды, стала жертвой снимков и насмешек со стороны медицинского персонала, которые были опубликованы в социальных сетях, — написал читатель и прислал в редакцию скриншоты.