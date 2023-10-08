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«Детишки», б..., а нам за их жизнь бороться»: с аккаунта экс-медсестры новосибирского роддома выложили селфи с голой пациенткой

В учреждении заявили, что сотрудница уже пять лет у них не работает

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Медсестра уверяет, что не выкладывала провокационные фото с надписями

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В Новосибирске медсестра сделала фото голой пациентки в реанимации роддома, а также селфи на ее фоне. В итоге снимки каким-то образом были опубликованы в соцсетях медработника. Женщина утверждает — отомстить решил ее бывший муж, а на вопрос, зачем вообще делать такие фото, ответила: «Рабочие моменты». В самом роддоме заявили, что женщина давно у них не работает. Корреспондент НГС пообщалась с ней, с главврачом родильного дома и с юристом.

«Пациентка стала жертвой снимков и насмешек»

Житель Новосибирска прислал в редакцию НГС скриншоты из аккаунта медсестры Татьяны С. Он утверждает, что сделаны они были в Городском перинатальном центре — роддоме №4, и размещены в сторис «Одноклассников» в прошлом месяце.

По его словам, скрины ему прислал друг, и что с ними делать — он не знает. Читателя возмутило, что на фото медработник делает селфи с полуголой пациенткой в реанимации, а также наличие провокационных надписей.

— Медицинская сестра, которой была поручена защита и забота о пациентах, решила уйти за пределы своих профессиональных компетенций и нарушить медицинскую этику до ужасающих пределов. Обнаженная, без сознания, находящаяся в состоянии, требующем искусственной вентиляции легких женщина, только что пережившая тяжелые роды, стала жертвой снимков и насмешек со стороны медицинского персонала, которые были опубликованы в социальных сетях, — написал читатель и прислал в редакцию скриншоты.

На скринах было написано:

— Девочки задумайтесь, стоит ли вам пытаться рожать в 17–20 лет. Бывает и такое. «Детишки», б..., а нам приходится за их жизнь бороться, — говорится на скринах.

Какую-то дополнительную информацию — работает ли сейчас женщина в этой больнице, что сподвигло ее выложить такое, обратившийся в НГС читатель предоставить не смог. Он добавил, что скрины переслал ему один из друзей, и он должен связаться еще и сам с редакцией. На момент публикации никаких дополнительных сообщений и звонков в редакцию не поступило.

«Вот успела как-то сделать фото»

Главный врач Новосибирского городского клинического перинатального центра Иван Поздняков сразу после обращения корреспондента НГС выяснил всю информацию о медработнике на скринах.

— По фотографии вижу, что этой фотографии больше 5 лет. Эта медсестра работала у нас всего полгода. Приехала из какой-то деревни, как мне заведующая сказала. Она работала меньше полугода. Дежурила у нас всего 2–3 дежурства, потому что мы сразу не ставим, присматриваемся к людям, — объяснил Иван Поздняков.

Главный врач подчеркнул, что медсестра на скринах больше пять лет в учреждении не работает, так как качество ее работы не устроило учреждение.

— Очень недолго работала. У нас очень высокие требования, конечно. Вот успела как-то сделать фото. Я всегда очень серьезно к такому отношусь, — подчеркнул главврач.

«Это мой бывший муж гадости мне делает»

Медсестра долго не отвечала на вопрос, зачем в принципе фотографироваться с беспомощными пациентами

Медсестра долго не отвечала на вопрос, зачем в принципе фотографироваться с беспомощными пациентами

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Корреспондент НГС связалась с Татьяной С., скриншоты аккаунта которой были присланы в редакцию. Публикуем диалог, который у нас с ней получился.

Сначала отправить скрины женщине не удалось, видимо из-за настроек соцсети. Но как только она поздоровалась, эта функция стала доступна.

— Нам прислали в редакцию эти скриншоты. Вы не выставляли это?

— Здравствуйте Александра. Ужас! Конечно, нет.

— А как тогда это оказалось в сторис вашего аккаунта?

— Я только что увидела это в сообщении.

— Но на скрине видно, что это в вашем сторис было опубликовано. На фото вы?

— Я теперь понимаю, откуда это. Это мой бывший муж гадости мне делает. Может, взломали мой аккаунт?

— Вы у меня спрашиваете? Зачем вы фотографировались с пациенткой?

— С какой?

— Которая на скриншотах, что я вам прислала. С которой вы селфи делали.

— Я со своего аккаунта ничего не выставляла!

— Зачем вы фотографировались с пациенткой?

— Где вы видите пациентку?

В ответ корреспондент НГС продублировала фото скринов.

— Ответьте, пожалуйста, зачем вы делали эти фото? Или это ваш бывший муж проник в реанимацию, чтобы их сделать и вас подставить?

— Давайте я буду разбираться в полиции. Хорошо?

— Вы ответьте на вопросы. Зачем вы эти фото сделали?

— Корреспонденты так не общаются. Это для сведения вам. С этим я тоже разберусь.

Корреспонденту НГС удалось дозвониться до Татьяны и все-таки получить ответ, зачем сделаны были эти фото, даже если предположить, что с аккаунта своего женщина их не выкладывала:

— Я не сама фотографировала это.

— А кто вас фотографировал?

— Ну мы, сотрудники на работе. Я же не выставляла это в общий доступ. Понимаете?

— Зачем вы фотографировались?

— Да господи боже, я одна что ли такая? Рабочие моменты. Это понимаете, откуда это взялось фото, у меня его даже в аккаунте моем нету.

На этом разговор был оборван.

«Как в принципе в реанимации оказался сотрудник с телефоном?»

Наказать медсестру за подобные селфи может непосредственно пострадавшая пациентка. Но так как лица ее не видно, то это будет трудно сделать. Придется обращаться в суд. Потребовать можно не только компенсации за моральные страдания, но и публичные извинения.

Вопрос также стоит в возрасте пациентки. Если это была несовершеннолетняя, то отреагировать могут и правоохранительные органы.

— Здесь вопрос медицинской этики, — подчеркнул медицинский юрист Евгений Павлов. — Должна быть проверка и роддома. Подписывают ли они с сотрудниками документы о том, что снимать и выкладывать подобное нельзя. Как в принципе в реанимации оказался сотрудник с телефоном?

Подобные ситуации наносят удар по репутации роддома, поэтому и учреждение может подать в суд на бывшую сотрудницу.

Если медсестра сама не выкладывала такую информацию или был задействован фотошоп, то ей нужно обращаться в полицию и администрацию «Одноклассников», чтобы установить, кто и когда это выложил без ее ведома.

В середине сентября новосибирский косметолог Екатерина, например, выложила в соцсети видео, на котором увеличивает губы пациентке прямо на площади Ленина, возле Оперного театра.

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