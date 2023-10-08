«Детишки», б..., а нам за их жизнь бороться»: с аккаунта экс-медсестры новосибирского роддома выложили селфи с голой пациенткой

В Новосибирске медсестра сделала фото голой пациентки в реанимации роддома, а также селфи на ее фоне. В итоге снимки каким-то образом были опубликованы в соцсетях медработника. Женщина утверждает — отомстить решил ее бывший муж, а на вопрос, зачем вообще делать такие фото, ответила: «Рабочие моменты». В самом роддоме заявили, что женщина давно у них не работает. Корреспондент НГС пообщалась с ней, с главврачом родильного дома и с юристом.
«Пациентка стала жертвой снимков и насмешек»
Житель Новосибирска прислал в редакцию НГС скриншоты из аккаунта медсестры Татьяны С. Он утверждает, что сделаны они были в Городском перинатальном центре — роддоме №4, и размещены в сторис «Одноклассников» в прошлом месяце.
По его словам, скрины ему прислал друг, и что с ними делать — он не знает. Читателя возмутило, что на фото медработник делает селфи с полуголой пациенткой в реанимации, а также наличие провокационных надписей.
— Медицинская сестра, которой была поручена защита и забота о пациентах, решила уйти за пределы своих профессиональных компетенций и нарушить медицинскую этику до ужасающих пределов. Обнаженная, без сознания, находящаяся в состоянии, требующем искусственной вентиляции легких женщина, только что пережившая тяжелые роды, стала жертвой снимков и насмешек со стороны медицинского персонала, которые были опубликованы в социальных сетях, — написал читатель и прислал в редакцию скриншоты.
На скринах было написано:
— Девочки задумайтесь, стоит ли вам пытаться рожать в 17–20 лет. Бывает и такое. «Детишки», б..., а нам приходится за их жизнь бороться, — говорится на скринах.
Какую-то дополнительную информацию — работает ли сейчас женщина в этой больнице, что сподвигло ее выложить такое, обратившийся в НГС читатель предоставить не смог. Он добавил, что скрины переслал ему один из друзей, и он должен связаться еще и сам с редакцией. На момент публикации никаких дополнительных сообщений и звонков в редакцию не поступило.
«Вот успела как-то сделать фото»
Главный врач Новосибирского городского клинического перинатального центра Иван Поздняков сразу после обращения корреспондента НГС выяснил всю информацию о медработнике на скринах.
— По фотографии вижу, что этой фотографии больше 5 лет. Эта медсестра работала у нас всего полгода. Приехала из какой-то деревни, как мне заведующая сказала. Она работала меньше полугода. Дежурила у нас всего 2–3 дежурства, потому что мы сразу не ставим, присматриваемся к людям, — объяснил Иван Поздняков.
Главный врач подчеркнул, что медсестра на скринах больше пять лет в учреждении не работает, так как качество ее работы не устроило учреждение.
— Очень недолго работала. У нас очень высокие требования, конечно. Вот успела как-то сделать фото. Я всегда очень серьезно к такому отношусь, — подчеркнул главврач.
«Это мой бывший муж гадости мне делает»
Корреспондент НГС связалась с Татьяной С., скриншоты аккаунта которой были присланы в редакцию. Публикуем диалог, который у нас с ней получился.
Сначала отправить скрины женщине не удалось, видимо из-за настроек соцсети. Но как только она поздоровалась, эта функция стала доступна.
— Нам прислали в редакцию эти скриншоты. Вы не выставляли это?
— Здравствуйте Александра. Ужас! Конечно, нет.
— А как тогда это оказалось в сторис вашего аккаунта?
— Я только что увидела это в сообщении.
— Но на скрине видно, что это в вашем сторис было опубликовано. На фото вы?
— Я теперь понимаю, откуда это. Это мой бывший муж гадости мне делает. Может, взломали мой аккаунт?
— Вы у меня спрашиваете? Зачем вы фотографировались с пациенткой?
— С какой?
— Которая на скриншотах, что я вам прислала. С которой вы селфи делали.
— Я со своего аккаунта ничего не выставляла!
— Зачем вы фотографировались с пациенткой?
— Где вы видите пациентку?
В ответ корреспондент НГС продублировала фото скринов.
— Ответьте, пожалуйста, зачем вы делали эти фото? Или это ваш бывший муж проник в реанимацию, чтобы их сделать и вас подставить?
— Давайте я буду разбираться в полиции. Хорошо?
— Вы ответьте на вопросы. Зачем вы эти фото сделали?
— Корреспонденты так не общаются. Это для сведения вам. С этим я тоже разберусь.
Корреспонденту НГС удалось дозвониться до Татьяны и все-таки получить ответ, зачем сделаны были эти фото, даже если предположить, что с аккаунта своего женщина их не выкладывала:
— Я не сама фотографировала это.
— А кто вас фотографировал?
— Ну мы, сотрудники на работе. Я же не выставляла это в общий доступ. Понимаете?
— Зачем вы фотографировались?
— Да господи боже, я одна что ли такая? Рабочие моменты. Это понимаете, откуда это взялось фото, у меня его даже в аккаунте моем нету.
На этом разговор был оборван.
«Как в принципе в реанимации оказался сотрудник с телефоном?»
Наказать медсестру за подобные селфи может непосредственно пострадавшая пациентка. Но так как лица ее не видно, то это будет трудно сделать. Придется обращаться в суд. Потребовать можно не только компенсации за моральные страдания, но и публичные извинения.
Вопрос также стоит в возрасте пациентки. Если это была несовершеннолетняя, то отреагировать могут и правоохранительные органы.
— Здесь вопрос медицинской этики, — подчеркнул медицинский юрист Евгений Павлов. — Должна быть проверка и роддома. Подписывают ли они с сотрудниками документы о том, что снимать и выкладывать подобное нельзя. Как в принципе в реанимации оказался сотрудник с телефоном?
Подобные ситуации наносят удар по репутации роддома, поэтому и учреждение может подать в суд на бывшую сотрудницу.
Если медсестра сама не выкладывала такую информацию или был задействован фотошоп, то ей нужно обращаться в полицию и администрацию «Одноклассников», чтобы установить, кто и когда это выложил без ее ведома.
В середине сентября новосибирский косметолог Екатерина, например, выложила в соцсети видео, на котором увеличивает губы пациентке прямо на площади Ленина, возле Оперного театра.