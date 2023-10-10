Пятеро врачей ищут пациентов в деревнях: смотрим новое реалити-шоу о российской медицине

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») занимается поддержкой и продвижением важного и значимого для общества контента в интернете. Проекты участвуют в конкурсе и получают денежную поддержку от государства. С 2020 года ИРИ поддержал более 1500 онлайн-проектов.

