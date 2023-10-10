Пятеро врачей ищут пациентов в деревнях: смотрим новое реалити-шоу о российской медицине

Премьера оздоровительного шоу «Уездный доктор» прошла в онлайн-кинотеатре PREMIER. Пять молодых врачей отправились в российские деревни и сёла, чтобы обследовать местных жителей и попытаться им помочь — кого-то отправить в больницу крупных городов, а кого-то вылечить на месте.
Герои посетят деревни Архангельской области, Татарстана и Краснодарского края. Участие в проекте приняли врачи Булат Валитов, Илья Горнашко, Арен Агаджинян, Александр Иванычев, Влада Пекарская и Агбари Кучаи Джан. Режиссером шоу стала Анна Кириллова. Проект снят при поддержке Института развития интернета.
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