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Пятеро врачей ищут пациентов в деревнях: смотрим новое реалити-шоу о российской медицине

Премьера состоялась 10 октября

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Участие в проекте приняли пятеро молодых врачей и опытный наставник

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Премьера оздоровительного шоу «Уездный доктор» прошла в онлайн-кинотеатре PREMIER. Пять молодых врачей отправились в российские деревни и сёла, чтобы обследовать местных жителей и попытаться им помочь — кого-то отправить в больницу крупных городов, а кого-то вылечить на месте.

Герои посетят деревни Архангельской области, Татарстана и Краснодарского края. Участие в проекте приняли врачи Булат Валитов, Илья Горнашко, Арен Агаджинян, Александр Иванычев, Влада Пекарская и Агбари Кучаи Джан. Режиссером шоу стала Анна Кириллова. Проект снят при поддержке Института развития интернета.

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») занимается поддержкой и продвижением важного и значимого для общества контента в интернете. Проекты участвуют в конкурсе и получают денежную поддержку от государства. С 2020 года ИРИ поддержал более 1500 онлайн-проектов.

МедицинаЗдоровье населенияДиагнозРеалити-шоуДокторИРИ
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