Змий-искуситель или король мотивации: простой тест — есть ли у вас зависимость от быстрых удовольствий?

Дешевый дофамин

Психотерапевт Андрей Курпатов объясняет: дофамин является мотивирующей силой, обеспечивающей нашу вовлеченность в деятельность. Он поднимает тонус и заставляет нас «добежать до финиша» и добиться своих целей. А вот если вы не чувствуете в себе силы даже поставить эти самые цели, ощущаете выгорание и усталость — это может быть связано как раз с тем же дофамином. А точнее его бездумной растратой.

Андрей Курпатов — президент Высшей школы методологии, основатель интеллектуального кластера «Игры разума» в Санкт-Петербурге, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера, известный психотерапевт в России.