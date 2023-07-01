Почему ночное и утреннее повышение давления — это очень опасно. Объясняет врач

«Повышение давления может вызывать повреждение стенок сосудов, включая артерии, что увеличивает риск образования тромбов. Если тромб заблокирует сосуд, перекрывая кровоснабжение определенной области мозга, это может вызвать инсульт», — говорит эксперт.

Развитие атеросклероза

«Повышенное давление ночью и утром может оказывать негативное воздействие на стенки кровеносных сосудов, вызывая их повреждение со временем, — продолжает терапевт. — Это может привести к развитию атеросклероза, повышенному риску инфаркта миокарда, почечной недостаточности и другим серьезным осложнениям».