Их нельзя себе говорить: 7 фраз, которые убивают гормоны счастья в организме

Эти фразы «убивают» гормоны счастья

— Если мы посмотрим на счастье через призму нейрофизиологии, то человеку, который давно забыл, что такое получать кайф от жизни, просто не хватает серотонина, — говорит психолог. — Гормон этот заставляет нас сравнивать себя с другими, добиваться статуса, быть круче. Но если, например, с детства человек приучен, что, как ни старайся, ты будешь хуже окружающих, синтез серотонина будет редким праздником. При такой установке человек превращается в белку в колесе. Он не может радоваться мелочам: солнечному дню, вкусной еде, прогулке на природе.



У человека, который не может почувствовать себя счастливым, скорее всего, есть сложности и с другими гормонами счастья, отмечает эксперт.



Так, окситоцин вырабатывается при взаимодействии с социумом. Проблемы с его синтезом и недостаток счастья будут, если человек верит в идеи:



я не нравлюсь окружающим;

люди плохо думают обо мне;

лучше не общаться с окружающими, чтобы не огорчаться.

Дофамин толкает нас искать что-то новое, пробовать, открывать, предвкушать, двигаться вперед. Нехватку его будут ощущать те, у кого часто появляются такие мысли:

