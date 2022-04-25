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Их нельзя себе говорить: 7 фраз, которые убивают гормоны счастья в организме

Психолог предлагает посмотреть на умение радоваться жизни через призму нейрофизиологии

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Счастливые люди верят, что впереди всегда много интересного

Счастливые люди верят, что впереди всегда много интересного

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Что мешает нам быть счастливым? Многие уверены, что во всём виновата сама жизнь — с ее проблемами, трудностями, заботами, неудачами и бесконечными непростыми задачами, которые она ставит перед нами, рассказывает «Доктор Питер».

Но попробуйте разобраться, о чём чаще всего вы думаете, позитивны или глубоко безрадостны мысли в вашей голове?

Привычка мыслить несчастливо нарушает синтез гормонов в нашем организме, считает психолог Петр Галигабаров.

Петр Галигабаров — практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, сказкотерапевт, арт-терапевт.

Эти фразы «убивают» гормоны счастья


— Если мы посмотрим на счастье через призму нейрофизиологии, то человеку, который давно забыл, что такое получать кайф от жизни, просто не хватает серотонина, — говорит психолог. — Гормон этот заставляет нас сравнивать себя с другими, добиваться статуса, быть круче. Но если, например, с детства человек приучен, что, как ни старайся, ты будешь хуже окружающих, синтез серотонина будет редким праздником. При такой установке человек превращается в белку в колесе. Он не может радоваться мелочам: солнечному дню, вкусной еде, прогулке на природе.

У человека, который не может почувствовать себя счастливым, скорее всего, есть сложности и с другими гормонами счастья, отмечает эксперт.

Так, окситоцин вырабатывается при взаимодействии с социумом. Проблемы с его синтезом и недостаток счастья будут, если человек верит в идеи:

  • я не нравлюсь окружающим;
  • люди плохо думают обо мне;
  • лучше не общаться с окружающими, чтобы не огорчаться.

Дофамин толкает нас искать что-то новое, пробовать, открывать, предвкушать, двигаться вперед. Нехватку его будут ощущать те, у кого часто появляются такие мысли:

  • ничего хорошего не будет;
  • я неудачник и даже пробовать завести новые отношения нет смысла;
  • меня впереди не ждет ничего интересного;
  • мир очень скучный.

— Человек застревает в зоне комфорта как минимум, — говорит Петр Галигабаров. — Оставаясь в привычном, человек начинает испытывать скуку, тревога его нарастает. Поэтому лучше понемногу и постоянно осваивать новые фокусы внимания, действия, навыки.

Я недостоин…


Психолог отмечает, что нередко могут мешать обрести счастье людям и неверные психологические установки — часто они появляются в детстве «благодаря» взрослым. Так, теряют способность радоваться мелочам в жизни и собственным достижениям, в частности, те, кто уверен, что достоин уважения, только если делает всё лучше других, добивается лучших результатов. И в итоге бежит как белка в колесе, не замечая самой жизни. Вряд ли назовет себя счастливым и человек и с такой установкой — любить меня можно только, если я страдаю, всё время работаю, не сижу без дела, угождаю другим и так далее.

— Важно прислушаться к своим мыслям, они влияют на эмоции и на поведение, сформировавшее несчастливые привычки, — говорит Петр Галигабаров.

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