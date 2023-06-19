5 ночных симптомов, которые предупреждают, что вам может грозить инсульт

— Во сне в такой позе снижается давление в сосудах, которые возвращают кровь к сердцу, — поясняют эксперты.



Наряду с улучшением гигиены сна гипертоникам важно также следить за тем, что вы едите перед сном, чтобы избежать сердечно-сосудистых осложнений.



Избегайте перед сном:

соленого и сладкого;

красного мяса; алкоголя и сладких напитков;

насыщенных жиров (сыр, колбаса, молоко);