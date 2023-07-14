И тут я поплыл: врачи назвали распространенный симптом, который может указывать на опухоль мозга

Если вы встаете с кровати по утрам и ощущете легкое головокружение или не всегда можете сфокусировать взгляд на одной точке в комнате (попробуйте прямо сейчас) — это повод отложить в сторону неотложные дела и заняться своим здоровьем. А вот в панику впадать не надо. Наши коллеги из Wday.ru и редакция Городских порталов спросили у экспертов, что могут означать постоянные или периодические головокружения.
Диагностировать причины головокружения почти невозможно самостоятельно, ведь их может быть множество, от самых безобидных до смертельно опасных. Врач-терапевт Ольга Виноградова объясняет: такой симптом часто встречается, например, на фоне заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Также голова может кружиться из-за дефицит кислорода в головном мозге, анемии, нарушения ритма сердца, падение уровня сахара в крови. Еще этот симптом часто наблюдают люди, которые страдают сужением позвоночных артерий из-за атеросклеротического поражения.
Остеохондроз шейного отдела позвоночника также может вызывать головокружения. Проблема в нарушении кровообращения — врач говорит, ее обычно решают с помощью медикаментозной терапии и лечебной физкультуры.
Часто голова кружится у беременных, обычно это состояние не требует лечения и связано с гипотонией и снижением в крови концентрации глюкозы. Если чувствуете, что комната начала плыть перед глазами, можно выпить теплую сладкую воду.
Артериальная гипертензия тоже может стать причиной приступов головокружения. Приступ происходит за счет нарушения кровоснабжения в нижних отделах мозга. Часто симптом провоцирует резкое снижение давления. В этом случае нужно контролировать давление и избегать его быстрого снижения.
По словам экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании, при серьезном дефиците витамина D человек также может страдать от головокружений. Восполнить дефицит можно чаще бывая на улице в солнечную погоду. Так витамин D отлично синтезируется, лучи проникают в организм через кожу, позволяя ему усваиваться. Небольшое количество витамина D есть в яйцах, сыре, говяжьей печени, сливочном масле. Однако с их помощью потребность в витамине перекрыть не получится.
— Получить достаточное количество витамина D c едой просто невозможно, — рассказывает эндокринолог, диетолог Яна Королева. — Он содержится в жирах. Около восьми пачек сливочного масла надо съесть, чтобы получить норму. С ультрафиолетом мы тоже получаем недостаточное количество витамина D даже летом.
К сожалению, постоянные головокружения, которые сопровождаются головной болью могут указывать даже на опухоль мозга. Но не нужно сразу подозревать самое страшное. В этом случае важно пройти КТ головного мозга и подтвердить или опровергнуть диагноз.
Головокружение может быть также симптомом тревожного расстройства. Но важно помнить, этот симптом сопровождает многие патологии, поэтому с ним в первую очередь нужно обращаться к неврологу, а вот если нарушений нет, то ваш путь — в кабинет к психологу.
Психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов объясняет, тревожные расстройства можно лечить. В этом поможет когнитивно-поведенческая психотерапия, эффективность которой доказана научно. Но если состояние интенсивной тревоги длится более полугода или симптомы становятся более ярко выражены — врач может рекомендовать дополнить визиты к специалисту медикаментозной терапией.
Как ночной шум за окнами влияет на продолжительность жизни
Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили: у людей, живущих рядом с аэропортом, повышен риск инфаркта и других проблем с сердечно-сосудистой системой. Статья об этом опубликована в журнале Environment International.
Авторы проанализировали данные за 2014–2018 годы, касающиеся
Дневной шум почти не влияет на состояние здоровья людей, а вот ночной может быть опасен. Самые острые периоды — с 22:00 до 23:00 и ранним утром, с 04:30 до 06:00. Если в эти промежутки предыдущей ночи было особенно шумно, риск попасть в больницу с инфарктом или даже умереть от обострения сердечно-сосудистого заболевания возрастает, в особенности у мужчин старше
Исследователи объясняют этот феномен тем, что из-за прерванного грохотом ночного сна растет уровень гормона стресса кортизола в крови, а это способствует росту артериального давления и нарушению функции эндотелия — внутреннего слоя кровеносных сосудов. Всё это факторы риска сердечно-сосудистых болезней.
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