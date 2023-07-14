И тут я поплыл: врачи назвали распространенный симптом, который может указывать на опухоль мозга

Остеохондроз шейного отдела позвоночника также может вызывать головокружения. Проблема в нарушении кровообращения — врач говорит, ее обычно решают с помощью медикаментозной терапии и лечебной физкультуры.

Часто голова кружится у беременных, обычно это состояние не требует лечения и связано с гипотонией и снижением в крови концентрации глюкозы. Если чувствуете, что комната начала плыть перед глазами, можно выпить теплую сладкую воду.

Артериальная гипертензия тоже может стать причиной приступов головокружения. Приступ происходит за счет нарушения кровоснабжения в нижних отделах мозга. Часто симптом провоцирует резкое снижение давления. В этом случае нужно контролировать давление и избегать его быстрого снижения.