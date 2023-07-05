Голова кругом? 5 неочевидных признаков тревожного расстройства, которые незаметно портят вам жизнь

Тревожное расстройство — это вид невротического состояния, при котором человек испытывает беспрерывное беспокойство о жизненных обстоятельствах, своей внешности и отношениях с окружающими его людьми.

Чем опасна тревога?

Врач-психиатр, психотерапевт Полина Ракульцева говорит: чтобы разобраться с эмоциями, очень важно понимать, что именно вы чувствуете — конкретный страх, тревогу или беспокойство.



— Конкретный страх человек испытывает при ощутимой опасности в реальном времени — «вот прямо сейчас за мной гонится гепард», — объясняет доктор. — Тревогу может вызывать что-то оформленное, явное, но еще не происходящее, например завтрашний экзамен. И есть беспокойство. Беспокойство чем страшно в нашем случае — это не какой-то один факт, как экзамен или гепард, а множество «а если», «а что вдруг», «мало ли» и так далее. Эти варианты можно накручивать бесконечно и, естественно, быть максимально дезадаптированным. В данном случае мне кажется, что превалируют не первые два варианта со страхом и тревогой, а именно вариант с беспокойством.

