Да вы с ума сошли: 5 неочевидных признаков психических расстройств, на которые никто не обращает внимание

— Чтобы понять, усталость — это проявление астении после COVID-19 или проявление другого заболевания, необходимо обратить внимание на наличие других симптомов. Например, слабость и бледность кожи могут быть признаком анемии; слабость и загрудинные боли — стенокардии и так далее. Если человек ощущает слабость уже более одного месяца и другие симптомы отсутствуют, это обязательный повод обратиться к врачу и пройти обследование, — уверен Капустин.

Навязчивые состояния

Одним из признаков наличия психического расстройства также являются навязчивые мысли, которые вы гоняете по кругу в своей голове. Если вы боитесь одного и того же, ищите у себя симптомы смертельных заболеваний — это тоже может со временем превратиться в проблему. Если такое случилось с вашим близким и вы понимаете, что человек уже не совсем адекватно воспринимает реальность и других мыслей у него становится всё меньше, стоит обратить на его поведение внимание и порекомендовать обратиться к специалисту.