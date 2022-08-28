Да вы с ума сошли: 5 неочевидных признаков психических расстройств, на которые никто не обращает внимание

Современный ритм жизни и новостная повестка всё чаще приводят людей в кабинеты психотерапевтов. Но не всех. Многие живут годами с психическими расстройствами и не подозревают об этом, пока не произойдет что-то совсем из ряда вон выходящее. Специально для наших коллег из MarieClaire семейный психолог Ольга Романив рассказала, по каким признакам можно обнаружить у себя проблемы.
Астенический синдром
Определить у себя сбой психики можно по такому симптому, как астения. Она может проявляться слабостью, повышенной утомляемостью, раздражительностью и резкими перепадами настроения. Отличительный признак астении — человек вдруг перестает справляться со своей обычной нагрузкой, это может касаться разных сфер жизни.
Врач-инфекционист, руководитель структурного подразделения инфекционной больницы № 1 Дмитрий Капустин замечает, что сейчас часто пациенты акцентируют внимание на усталости и быстрой утомляемости после перенесённой коронавирусной инфекции. Это и есть астенический синдром, при COVID-19 он особенно выражен и длится от нескольких дней до месяца. А в разгар болезни на первый план выходят ведущие симптомы заболевания — кашель, температура, одышка, потеря обоняния.
— Чтобы понять, усталость — это проявление астении после COVID-19 или проявление другого заболевания, необходимо обратить внимание на наличие других симптомов. Например, слабость и бледность кожи могут быть признаком анемии; слабость и загрудинные боли — стенокардии и так далее. Если человек ощущает слабость уже более одного месяца и другие симптомы отсутствуют, это обязательный повод обратиться к врачу и пройти обследование, — уверен Капустин.
Навязчивые состояния
Одним из признаков наличия психического расстройства также являются навязчивые мысли, которые вы гоняете по кругу в своей голове. Если вы боитесь одного и того же, ищите у себя симптомы смертельных заболеваний — это тоже может со временем превратиться в проблему. Если такое случилось с вашим близким и вы понимаете, что человек уже не совсем адекватно воспринимает реальность и других мыслей у него становится всё меньше, стоит обратить на его поведение внимание и порекомендовать обратиться к специалисту.
Навязчивые состояния — это, например, постоянное мытье рук, бесконечная проверка электроники и техники на предмет выключения, попытки наступать или не наступать на плиты/бордюры/линии на дороге, концентрация на каких-то объектах и считывание закономерностей (например, вы смотрите на часы и попадаете на одно и то же время, к примеру, на 18:15 — эта закономерность кажется вам странной, парадоксальной, вы думаете о том, что у вас есть экстрасенсорные способности либо цифры хотят вам что-то сказать). Такие ситуации, безусловно, являются поводом задуматься.
Ипохондрия
Если вы любитель «загуглить» симптомы и по форуму поставить себе диагноз, а потом всю ночь думать, что вы смертельно больны, а на утро нестись к врачу и рассказывать все ужасы, которые с вами произошли, у вас скорее всего ипохондрия. Такие люди отличаются тем, что не верят врачам, считают, что у всех недостаточно компетенций, чтобы правильно поставить диагноз и наконец вылечить больного.
Десоциализация
Еще одним признаком душевных проблем можно считать потерю интереса к общению. Сужение круга интересов и круга потребностей до минимума: человек будто надевает шоры, чтобы не видеть окружающий мир и людей. Он начинает сторониться социума, избегать встреч со знакомыми. Если вы были таким с самого детства, вряд ли это симптом каких-то проблем, но если раньше вы любили собираться с друзьями и были душой компании, значит пора серьезно задуматься о своем психическом здоровье.
Накопительство
Этот пункт уже скорее относится к крайностям. Здесь не идет речь о коллекционировании или желании купить себе побольше платьев на сезон, чтобы были. Важно увидеть, когда человек начинает тащить в дом то, что ему не нужно, складывать это, несмотря на отсутствие места, и никогда этим не пользоваться — именно такие тревожные звонки уже должны стать поводом для обращения к специалисту.
Признаки психически здорового человека
Вы просыпаетесь по утрам с чувством благодарности. У каждого из нас бывают неудачные дни и трудные времена. Но людей со здоровой психикой отличает возможность каждый день вспоминать хотя бы один повод быть благодарным за что-либо. Если хотите стать более счастливым человеком, постарайтесь перенять эту привычку — и вы увидите, как изменится ваш подход к жизни.
У вас есть планы — хотите что-то сделать или пробовать. Если вы планируете приятные дела — будь то долгожданный отпуск или вечерний просмотр любимого фильма — значит, вам есть чего ждать с нетерпением и получать от этого ожидания удовольствие. Вы ищете положительных впечатлений, которые могут стать отличным противоядием от депрессии.
Вы не тратите время и силы на обиды. Жизнь невозможна без конфликтов, однако здоровый человек умеет отпускать обиды и двигаться дальше. Помните: хранить ненависть и обиду — значит вредить самому себе. Зачастую именно такие негативные эмоции мешают заводить новых друзей. Если вы в силах отпустить гнев и просто перестать думать о тех, кто причинил вам боль, вы со временем сможете обрести мир и добиться душевного равновесия.
Еще 5 особенностей, которые скажут о том, что с вами всё в порядке — проверьте себя.
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