Что делать, если очень страшно: способы справиться с тревогой, которые действительно работают
Когда пора переходить на успокоительные
После того как 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, едва ли не каждый человек в стране находится в стрессе. Это первая мобилизация за всю недолгую историю Российской Федерации, так что известна только теория, а практика формируется на наших глазах: новые и не всегда понятные правила, неразбериха в документах, истории о закупке экипировки для мобилизованных их семьями и признания властей в том, что в бюджеты не заложены суммы на выплаты военнослужащим, не добавляют спокойствия. И на фоне всего этого одни провожают близких в зону боевых действий, другие спешно покидают страну, на нервах и из-за страхов люди ссорятся с близкими и совершают необдуманные поступки. Мы поговорили с психотерапевтом, чтобы разобраться, как сохранить в эти непростые времена и рассудок, и отношения с близкими.
Чем опасна тревога?
Врач-психиатр, психотерапевт Полина Ракульцева говорит: чтобы разобраться с эмоциями, очень важно понимать, что именно вы чувствуете — конкретный страх, тревогу или беспокойство.
— Конкретный страх человек испытывает при ощутимой опасности в реальном времени — «вот прямо сейчас за мной гонится гепард», — объясняет доктор. — Тревогу может вызывать что-то оформленное, явное, но еще не происходящее — например, завтрашний экзамен. И есть беспокойство. Беспокойство чем страшно в нашем случае — это не какой-то один факт, как экзамен или гепард, а множество «а если», «а что вдруг», «мало ли» и так далее. Эти варианты можно накручивать бесконечно и, естественно, быть максимально дезадаптированным. В данном случае мне кажется, что превалируют не первые два варианта со страхом и тревогой, а именно вариант с беспокойством.
По словам психотерапевта, беспокойство, как и страх или тревога, — важный эволюционный механизм, когда-то помогавший нам выживать, но в данном случае оно не идет на пользу. Волнуясь и продумывая кучу сценариев, мы усиливаем напряжение, которое сковывает и мешает действовать: когда мы беспокоимся, мы ничего не делаем, но при этом тратим гигантское количество ресурсов.
Напряжение может проявляться не только на уровне эмоций. В книге доктора психологии и медицины, представителя направления когнитивной терапии Роберта Лихи «Свобода от тревоги» говорится, что неизбежное побочное явление тревоги — напряжение в теле, которое в конце концов может проявляться.
— Страх, постоянно присутствующий в сознании, посылает телу сообщения, требующие постоянной готовности отреагировать на опасность, — пишет Лихи. — Из-за этого возникает возбуждение разного рода: мышечное напряжение, учащенное сердцебиение, повышенное кровяное давление, боли, сжимание челюстей, потливость, дрожание, поверхностное дыхание — вплоть до утомления. Эти реакции не просто неприятны сами по себе, они только усиливают тревогу, замыкая порочный круг.
Выбраться из порочного круга и избавиться для начала от физических проявлений тревоги и беспокойства книга предлагает с помощью расслабляющих упражнений. В первые разы они потребуют концентрации, но чем чаще их применять — тем проще и эффективнее это будет работать. Главная цель этой техники — помочь вам прочувствовать разницу между напряжением и расслаблением в теле.
Как расслабиться: инструкция
Итак, займите удобное положение и глубоко дышите несколько минут. Потом напрягите каждую группу мышц в описанной ниже последовательности. Сохраняйте напряжение в течение пяти секунд, потом расслабляйте мышцы, проговаривая себе «расслабься». Переходя к каждой группе мышц, делайте паузу в несколько секунд и старайтесь прочувствовать, как они расслабляются.
- Сожмите кулак и согните кисть; расслабьте руку.
- Надавите локтем на корпус; расслабьте руку.
- Вытяните ногу, потяните ступню на себя; расслабьте ногу.
- Сильно сожмите ноги; расслабьтесь.
- Напрягите мышцы и втяните живот; расслабьтесь.
- Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание на 10 секунд; выдохните и расслабьтесь.
- Поднимите плечи к ушам; расслабьтесь.
- Наклоните голову назад и задержитесь в таком положении; расслабьтесь.
- Сожмите губы, не сжимая зубы; расслабьтесь.
- Зажмурьтесь; расслабьте мышцы лица.
- Сморщите брови; расслабьте мышцы лица.
- Поднимите брови; расслабьте мышцы лица.
После этого в течение нескольких минут глубоко дышите. Потом повторите выполнение упражнений в той же последовательности.
Техника расслабления не решит проблему, которая заставила вас испытывать тревогу, но она поможет переключиться, отвлечься и в конце концов сделать дальнейшие шаги.
Можно ли себя «не накручивать»?
Конечно, снять физическое напряжение недостаточно — нужно снижать беспокойство само по себе, хотя бы до уровня, на котором оно не будет мешать повседневной жизни. Но для этого нужно сначала признать, что беспокойство и тревога вам не помощники. Часто мы можем думать обратное.
— Беспокойством мы как будто обороняемся от реальных эмоций: если я сейчас беспокоюсь, то, возможно, если нечто меня пугающее произойдет, я буду больше готов, — говорит психотерапевт Полина Ракульцева. — Человек думает, что если он не подготовился к какому-то негативному событию, а подготовкой в данном случае становится процесс беспокойства, то он не вынесет отчаяния, горя или других чувств и эмоций. Но на самом деле беспокойство не анестезирует эмоции — мы всё равно их испытаем. Более того, если покопаться — у нас есть опыт этих эмоций, мы способны их прожить, они конечны. Например, мы с вами уже всё это проживали с ковидом: была куча беспокойных мыслей, куча информации, которая не бывает на 100% проверена, шоры на глазах. Если понять, что беспокойство толкает нас на необдуманные поступки, не дает нам никакой подготовки, стопорит нас от реальных обдуманных действий, в какой-то момент можно прийти к выводу, что свое поведение можно изменить.
Один из основных способов самопомощи, который предлагает когнитивно-поведенческая терапия: оценивайте свое беспокойство и уверенность в правильности каждой мысли, а также силу связанных с ней чувств. Роберт Лихи приводит в своей работе такой пример: «Я тревожусь (80%), потому что думаю, что провалюсь [на экзамене] (95%)», в нашем случае это может быть не «провалюсь на экзамене», а «потеряю работу и не смогу содержать детей». Перечислите проблемы, которые могут возникнуть, и продумайте рациональную реакцию на них и способы с ними справиться. Например, вы переживаете, что потеряете работу. Перечислите всё, что можно будет сделать, чтобы решить эту проблему, если она действительно возникнет.
Еще один совет от Роберта Лихи: каждый день собирайте факты за и против тревожных мыслей. Записывайте доказательства в дневник поведения и событий, в котором будете собирать подтверждения и опровержения своих мыслей.
Разделите ответственность. Стоит всерьез подумать, на что вы можете повлиять, а на что — нет. Например, если вас беспокоит, что к вам будут применять какие-то незаконные действия (случаи неправомерной мобилизации граждан запаса имели место и у многих могут вызывать беспокойство), стоит составить список горячих номеров и изучить законы, чтобы вас не могли ввести в заблуждение. Подробная инструкция на случай, если человека мобилизовали незаконно, есть в этом материале.
В то же время придется принять, что полностью контролировать всё вы не сможете. На самом деле так дела обстояли всегда, просто сейчас это ощущается острее.
Почему мы срываемся на близких?
К сожалению, страх и тревогу испытывают и ваши близкие тоже, в непростые времена стоит помнить об этом. Все на нервах, и самый маленький конфликт может превратиться в настоящий скандал только потому, что кто-то неправильно выразился или не смог сказать о своих чувствах.
— Нами часто движет страх, но мы его научились подавать под маской гнева, потому что страх — это не та эмоция, в которой легко признаться, например, взрослому мужчине, — говорит психотерапевт. — Людьми может двигать страх не только за себя — человек может бояться, что, если близкий человек их не понимает или имеет другую точку зрения, они не смогут его защитить. Важно понимать, что у нас есть точки опоры, источники, откуда мы должны черпать силы, а не засыпать их. Здесь стоит вспомнить про глобальную оценку человеческой ценности: очень часто мы испытываем гнев или презрение, когда человек для нас в целом очень ценен и близок, но одно конкретное его действие нас не устраивает. В этом случае хорошо говорить из
Сделать так, чтобы ваш близкий человек избежал негативных эмоций, вы не сможете, но, неся ответственность за собственные эмоции, вы сможете сгладить возникший конфликт и сохранить доверительные отношения. Сейчас это очень важно.
Когда нужны успокоительные?
Если человек не может справиться с тревогой самостоятельно, он часто пытается от нее отвлечься. Роберт Лихи пишет, что, спасаясь от тревоги, люди могут напиваться или принимать наркотики, переедать, повторять ритуальные действия, злиться на себя и окружающий мир, даже целенаправленно причинять себе вред вплоть до нанесения увечий. Все эти способы отвлечься от тревоги помогают лишь ненадолго, и в перспективе они только усугубят положение. Если техники самопомощи не работают, а беспокойство мешает нормально жить — например, вы плохо спите, раздражаетесь или не можете сосредоточиться, — стоит подумать о том, чтобы помочь организму лекарствами. Но слушать советы рекламы, фармацевта, форумов и друзей тут не стоит.
— Прибегать к любого рода средствам без консультации со специалистом я не рекомендую. У нас у всех есть индивидуальные особенности, бывает, что люди подолгу прибегают к препаратам, которые только маскируют проблему, — объясняет Полина Ракульцева. — Специалист определит, нужны ли медикаментозные средства, есть ли клинические проявления расстройств, — если это варианты генерализованного тревожного расстройства, панического расстройства, лечение которых невозможно без медикаментозного вмешательства, то доктор его предложит. Если есть возможность обойтись без медикаментов — доктор поможет выбрать подходы терапии, в том числе самопомощи.
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Как правило, с тревогой идут к психотерапевту или психиатру, но можно обратиться и к врачу более привычной специальности — неврологу. Это смежные специальности, и нередко консультации невролога достаточно, чтобы подобрать терапию и улучшить состояние.