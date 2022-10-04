«Он не подходит ни по тому, ни по другому критерию»: «рядовые» новосибирцы старше 40 получили повестку

«Я ограничено годен в определенные войска»

Сибиряка Александра призвали из Сузунского района и, как и остальных, отвезли в Новосибирск. Он рядовой, служил в стройбате. Сейчас ему 41 год.



— У меня указано, что категория учета вторая. У меня зрение минус 4, мне написали, что я ограничено годен в определенные войска. В Сузуне сказали, что медкомиссию нужно просить в училище. Мы здесь уже несколько дней — ее не было, — коротко объяснил Александр, но разговаривать ему было неудобно.