«Он не подходит ни по тому, ни по другому критерию»: «рядовые» новосибирцы старше 40 получили повестку
Родственники переживают за их состояние здоровья
Как сообщил 3 октября губернатор региона Андрей Травников, первый этап частичной мобилизации в Новосибирской области завершился, но жалобы продолжают появляться. В регионе призывают тех, кто не попал в приоритет, обозначенный президентом и Минобороны. Владимир Путин в своем обращении подчеркивал, что призыву в первую очередь будут подлежать опытные граждане из числа запасников (впрочем, в указе это не нашло отражения). А в разъяснениях Минобороны говорилось, например, что в первую очередь призываются рядовые до 35 лет. Рассказываем истории двух рядовых старше 40 лет (в распоряжении редакции есть фотографии их документов).
«Я ограничено годен в определенные войска»
Сибиряка Александра призвали из Сузунского района и, как и остальных, отвезли в Новосибирск. Он рядовой, служил в стройбате. Сейчас ему 41 год.
— У меня указано, что категория учета вторая. У меня зрение минус 4, мне написали, что я ограничено годен в определенные войска. В Сузуне сказали, что медкомиссию нужно просить в училище. Мы здесь уже несколько дней — ее не было, — коротко объяснил Александр, но разговаривать ему было неудобно.
Подробнее о нём рассказала его сестра Надежда. Она переживает, что у брата плохое зрение и что сам он медкомиссию не попросит.
— У него часто повышается давление, вдруг гипертония? Понимаете, деревенские мужики никогда в больницу не ходят, какие у них диагнозы? А когда на них посмотришь — это кошмар!
«Он, как и многие, не наблюдался у врачей»
Сибирячка Анна рассказывает историю своего родственника Владислава, который сейчас тоже находится в Новосибирске. Ему 42 года.
— Он получил повестку в Куйбышеве 23 сентября. 26 сентября приехал в военный комиссариат и был направлен на прохождение медицинской комиссии в Куйбышевский политехнический техникум. Терапевт измерил ему артериальное давление и температуру тела. Его признали здоровым. Профильных осмотров не проводилось, заключений профильных врачей не выдавалось, — замечает Анна.
По ее словам, у него забрали военный билет и отправили в училище. Владислав не имеет боевого опыта и военной подготовки, службу в рядах армии России не проходил по состоянию здоровья — плоскостопие.
— У него указана категория годности «В», звание — рядовой. Имеет водительское удостоверение категорий В, С. А так он, как и многие, не наблюдался у врачей, — говорит Анна.
По ее словам, она и другие родственники неоднократно обращались в военный комиссариат Куйбышева, а также по телефону горячей линии, выделенной для обращения граждан по вопросам частичной мобилизации с просьбой разъяснить порядок призыва граждан, о котором говорил президент, и опровергнуть законность действий куйбышевского военного комиссариата.
— Президент говорил, что в первую очередь призываются граждане, имеющие опыт в военных действиях, а Минобороны разъясняло, что призываются рядовые до 35 лет. Он не подходит ни по тому, ни по другому критерию. Пока новой информации у нас нет, а с сегодняшнего дня у них начинаются стрельбы, — добавляет Анна.
Напомним, что 30 сентября президент России Владимир Путин во время совещания с Советом безопасности заявил, что по мобилизации поступает много вопросов. Он обратил внимание участников, что призыву при частичной мобилизации подлежат россияне, имеющие военный опыт.
— Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста, — заявил Путин.
Он поручил исправить ошибки, допущенные в ходе мобилизации: в каждом конкретном случае разобраться и, если человека призвали без надлежащих оснований, вернуть мобилизованных домой.
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Ранее мы рассказывали, что после публикаций НГС в Новосибирской области домой отпустили получивших повестки медсестер без опыта работы, а сибиряку с пиелонефритом назначили дополнительное обследование и повторную медкомиссию.
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