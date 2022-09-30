Путин поручил вернуть домой тех, кого мобилизовали по ошибке

Владимир Путин во время совещания с Советом безопасности заявил, что по мобилизации поступает много вопросов. Он обратил внимание участников совещания, что призыву при частичной мобилизации подлежат россияне, имеющие военный опыт.



— Сформулированы и критерии, по которым проводится частичная мобилизация. Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, — заявил президент. — При этом призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку. Обращаю внимание: такое слаживание, обучение людей — требование, которое должно выполняться неукоснительно.