Путин поручил вернуть домой тех, кого мобилизовали по ошибке
Президент провел совещание с Совбезом
Владимир Путин во время совещания с Советом безопасности заявил, что по мобилизации поступает много вопросов. Он обратил внимание участников совещания, что призыву при частичной мобилизации подлежат россияне, имеющие военный опыт.
— Сформулированы и критерии, по которым проводится частичная мобилизация. Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, — заявил президент. — При этом призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку. Обращаю внимание: такое слаживание, обучение людей — требование, которое должно выполняться неукоснительно.
По словам Владимира Путина, поступает много вопросов как об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий, так и по мобилизации граждан, которым должна быть предоставлена отсрочка.
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— Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста, — заявил Путин.
Он поручил исправить ошибки, допущенные в ходе мобилизации: в каждом конкретном случае разобраться и, если человека призвали без надлежащих оснований, вернуть мобилизованных домой.
Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России 21 сентября. Как позже объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение было принято из-за того, что Россия на Украине «сталкивается с военным потенциалом всей НАТО». По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности планируется мобилизовать 300 тысяч граждан, находящихся в запасе. Предполагалось, что мобилизовывать будут только граждан с боевым опытом и определенных категорий, однако из разных регионов страны поступали сообщения, что это требование не соблюдается. Отсрочка от военной службы по мобилизации полагается людям по состоянию здоровья, некоторым семейным обстоятельствам и другим причинам — полный список можно найти в этом материале.