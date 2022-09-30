После публикации НГС сибиряку с пиелонефритом назначили дополнительное обследование и повторную медкомиссию

После публикации НГС сибиряку с хроническим пиелонефритом назначили дополнительное обследование и повторную медкомиссию — об этом он узнал сегодня.

— Сегодня была медкомиссия: отправили меня на допобследование. В понедельник меня госпитализируют, проведут обследование, результаты которого я должен предоставить 18 октября комиссии в военкомате, — рассказал Алексей журналисту НГС.