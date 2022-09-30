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После публикации НГС сибиряку с пиелонефритом назначили дополнительное обследование и повторную медкомиссию

Ранее он заявлял, что не подходит под частичную мобилизацию по состоянию здоровья

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У 45-летнего Алексея в военном билете написано, что он рядовой, но он не служил

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После публикации НГС сибиряку с хроническим пиелонефритом назначили дополнительное обследование и повторную медкомиссию — об этом он узнал сегодня.

— Сегодня была медкомиссия: отправили меня на допобследование. В понедельник меня госпитализируют, проведут обследование, результаты которого я должен предоставить 18 октября комиссии в военкомате, — рассказал Алексей журналисту НГС.

Историю мобилизованного Куйбышевским военкоматом Алексея мы рассказали 29 сентября. Ему 45 лет, он не служил, но в военном билете указано «рядовой» и категория «Б» — годен с незначительными ограничениями. У него есть ряд хронических заболеваний — пиелонефрит, гипертония, артрозы.

— Я по состоянию здоровья состою в ФАПе на учете с 17 лет из-за хронического пиелонефрита. Работаю на вахте, на автономке, то есть вывезти меня оттуда можно только вертолетом, поэтому это очень сложно. У меня там обострились проблемы: нужно было менять таблетки. Поэтому еще до мобилизации жена меня записала к терапевту. Как только в поликлинике услышали, что мне нужно в военкомат, отказались мне выдавать карту, не дали даже сфотографировать данные оттуда, выписку не сделали, — рассказывал он.

Но всё равно его на автобусе отправили в место сбора в Новосибирске. Там, по словам Алексея, из строя вышли те, у кого были жалобы на здоровье. Ему назначили комиссию на 30 сентября, но мужчина переживал, что без госпитализации подтвердить пиелонефрит сложно.

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— Даже не знаю, куда обращаться, что делать. Получается, я и по состоянию здоровья не подхожу, и по возрасту, и не служил, — говорил он.

Ранее мы показывали, что происходит у ворот учебного лагеря в Новосибирске, куда свозят мобилизованных.

Вас тоже призвали, а потом отпустили? Расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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