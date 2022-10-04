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Спецоперация на УкраинеОбзор

Я не тот, кто вам нужен: куда обращаться, если вас или вашего близкого мобилизовали ошибочно, — в одной картинке

По всей стране работают специальные центры содействия, они могут помочь собрать нужные документы и найти юриста

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В ходе частичной мобилизации уже допущено немало ошибок — рассказываем, как отстоять свои права

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В правительственном телеграм-канале «Объясняем.рф» рассказали, куда можно обращаться в случае, если человека мобилизовали ошибочно. Мы собрали весь список в одну картинку, чтобы вам было удобнее сохранить ее и воспользоваться, если будет нужно.

Если вас мобилизовали ошибочно, с претензиями можно обратиться и в сам военкомат

Если вас мобилизовали ошибочно, с претензиями можно обратиться и в сам военкомат

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Например, общероссийский народный фронт (ОНФ) открывает в регионах страны специальные центры содействия.

— Указ о частичной мобилизации — требование сегодняшнего дня, — пишет руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. — И при ее проведении недопустимы хаотичные действия, когда ради исполнения плана на передовую отправляют не тех, кого следует по закону и директивам Министерства обороны, а быт и снабжение мобилизованных не организованы должным образом. Народный фронт вместе с военкорами, средствами массовой информации, гражданским обществом будет такие вопиющие ситуации выявлять и пресекать.

Обращаться за помощью можно в региональные отделения организации — лично и по телефону, а также в группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Полный список контактов по регионам опубликован на сайте ОНФ.

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Кроме того, пожаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата можно начальнику военкомата, а также в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или суд. Ранее мы собрали ответы на самые важные вопросы, приходящие на горячую линию по частичной мобилизации, в карточки. Они пополняются по мере появления новых вопросов.

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