Я не тот, кто вам нужен: куда обращаться, если вас или вашего близкого мобилизовали ошибочно, — в одной картинке

Кроме того, пожаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата можно начальнику военкомата, а также в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или суд. Ранее мы собрали ответы на самые важные вопросы, приходящие на горячую линию по частичной мобилизации, в карточки. Они пополняются по мере появления новых вопросов.

