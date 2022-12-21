Дети болеют гриппом не так, как взрослые. На какие симптомы родителям обратить внимание

— У детей грипп проявляется по-другому, иначе, чем у взрослых. Во-первых, организм отличается, во-вторых, дети не могут подробно описать симптомы или вообще никак не могут рассказать о своем самочувствии, зависит от возраста, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Что сразу обращает на себя внимание — это изменение игрового поведения, потеря интереса к играм и активной деятельности. Могут быть также потеря аппетита, плаксивость, повышенная раздражительность. Конечно, у детей также могут быть повышенная температура, кашель, насморк, одышка, посинение носогубного треугольника, побеление кожных покровов — это всё мы тоже можем увидеть со стороны. Также ребенок обычно значительно больше спит в период болезни. То есть частично симптомы пересекаются с теми, что у взрослых, но на первый план выходят поведенческие.

