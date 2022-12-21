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Грипп и ОРВИСвиной грипп и ОРВИ в НСОПодробности

Дети болеют гриппом не так, как взрослые. На какие симптомы родителям обратить внимание

Врачи советуют ориентироваться не только на жалобы, но и на поведение ребенка

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Особенно опасны грипп и ОРВИ для детей до пяти лет

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За последнюю неделю в России заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 15,8 процента. Об этом накануне сообщил Роспотребнадзор. При этом болеют как взрослые, так и дети — из-за гриппа и ОРВИ в школах и детских садах начали массово вводить карантин. Например, в Пермском крае на карантин отправили 162 детсадовские группы, а Роспотребнадзор Омской области на прошлой неделе сообщал, что карантин введен в 241 группе. По данным Всемирной организации здравоохранения, для детей до пяти лет грипп может быть особенно опасен, это подтверждают и российские медики. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться с особенностями гриппа и ОРВИ у детей.

— У детей грипп проявляется по-другому, иначе, чем у взрослых. Во-первых, организм отличается, во-вторых, дети не могут подробно описать симптомы или вообще никак не могут рассказать о своем самочувствии, зависит от возраста, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Что сразу обращает на себя внимание — это изменение игрового поведения, потеря интереса к играм и активной деятельности. Могут быть также потеря аппетита, плаксивость, повышенная раздражительность. Конечно, у детей также могут быть повышенная температура, кашель, насморк, одышка, посинение носогубного треугольника, побеление кожных покровов — это всё мы тоже можем увидеть со стороны. Также ребенок обычно значительно больше спит в период болезни. То есть частично симптомы пересекаются с теми, что у взрослых, но на первый план выходят поведенческие.

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Согласно выпущенной в 2021 году Союзом педиатров России клинической рекомендация «Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)», самым частым проявлением ОРВИ у детей является заложенность носа. При этом выделения могут быть как прозрачные, так и цветные. Врачи отдельно подчеркивают, что появление выделений из носа желтого или зеленого цвета вопреки распространенному мнению не является признаком присоединения бактериальной инфекции.

Заболевание у детей как правило начинается остро, часто сопровождается повышением температуры тела до субфебрильных цифр (до 38,0 °С). Гриппу свойственна температура выше, и держится она дольше — до недели, в то время как при других ОРВИ она чаще длится не более 3 дней.

Многие симптомы болезни у детей схожи с проявлениями у взрослых, однако есть и отличия

Многие симптомы болезни у детей схожи с проявлениями у взрослых, однако есть и отличия

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Наиболее опасны грипп и ОРВИ для детей до пяти лет: у них не вполне сформированы еще дыхательные пути, не в полной мере работает откашливание — малыши просто не могут откашлять скопившуюся слизь, мокроту. Кроме того, на высокую температуру дети могут реагировать судорогами. Именно поэтому врачи рекомендуют сбивать у детей даже небольшую температуру.

— Дети наиболее уязвимы, потому что у них реакция организма более выраженная, всегда дает очень резкий воспалительный эффект, всегда всё протекает очень быстро и на максималках — огромная температура, поражение легких может быть, — говорит иммунолог Иван Скороходов. — Это касается и взрослых, но дети более уязвимы.

Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.

Дети постарше переносят грипп близко к взрослым, правда более реактивно реагируют, как говорят врачи, у них обычно больше температура, более яркие проявления, бывает во время сна возникает бред. В начале декабря появилось сразу несколько сообщений из разных регионов страны о смерти школьников с диагнозом ОРВИ. Точные причины смерти во всех случаях устанавливаются.

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