Дети болеют гриппом не так, как взрослые. На какие симптомы родителям обратить внимание

За последнюю неделю в России заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на
— У детей грипп проявляется по-другому, иначе, чем у взрослых. Во-первых, организм отличается, во-вторых, дети не могут подробно описать симптомы или вообще никак не могут рассказать о своем самочувствии, зависит от возраста, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Что сразу обращает на себя внимание — это изменение игрового поведения, потеря интереса к играм и активной деятельности. Могут быть также потеря аппетита, плаксивость, повышенная раздражительность. Конечно, у детей также могут быть повышенная температура, кашель, насморк, одышка, посинение носогубного треугольника, побеление кожных покровов — это всё мы тоже можем увидеть со стороны. Также ребенок обычно значительно больше спит в период болезни. То есть частично симптомы пересекаются с теми, что у взрослых, но на первый план выходят поведенческие.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Согласно выпущенной в 2021 году Союзом педиатров России клинической рекомендация «Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)», самым частым проявлением ОРВИ у детей является заложенность носа. При этом выделения могут быть как прозрачные, так и цветные. Врачи отдельно подчеркивают, что появление выделений из носа желтого или зеленого цвета вопреки распространенному мнению не является признаком присоединения бактериальной инфекции.
Заболевание у детей как правило начинается остро, часто сопровождается повышением температуры тела до субфебрильных цифр (до
Наиболее опасны грипп и ОРВИ для детей до пяти лет: у них не вполне сформированы еще дыхательные пути, не в полной мере работает откашливание — малыши просто не могут откашлять скопившуюся слизь, мокроту. Кроме того, на высокую температуру дети могут реагировать судорогами. Именно поэтому врачи рекомендуют сбивать у детей даже небольшую температуру.
— Дети наиболее уязвимы, потому что у них реакция организма более выраженная, всегда дает очень резкий воспалительный эффект, всегда всё протекает очень быстро и на максималках — огромная температура, поражение легких может быть, — говорит иммунолог Иван Скороходов. — Это касается и взрослых, но дети более уязвимы.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Дети постарше переносят грипп близко к взрослым, правда более реактивно реагируют, как говорят врачи, у них обычно больше температура, более яркие проявления, бывает во время сна возникает бред. В начале декабря появилось сразу несколько сообщений из разных регионов страны о смерти школьников с диагнозом ОРВИ. Точные причины смерти во всех случаях устанавливаются.