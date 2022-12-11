Так можно или нет сбивать температуру при простуде? Ставим точку в вечном споре о лечении ОРВИ

Нужно ли лечить ОРВИ?

— Шуточка, что если вы лечите ОРВИ, то болеете всего неделю, а если не лечите — целых семь дней, известная, но на самом деле лечить ОРВИ обязательно нужно, — говорит врач-терапевт Иван Скороходов. — Некоторые респираторные вирусы склонны к осложнениям, к утяжелению — особенно это грипп, ковид сюда же относится. Поэтому, чем раньше мы начнем снижать потенциал вируса, тем у нас прогнозы лучше. А вот почувствовать, что вы вылечитесь быстрее, — это не всегда происходит, потому что ОРВИ очень скоротечны. Если болезнь проходит без осложнений, то к третьему-пятому дню температура становится нормальной, к седьмому-десятому дню проходят остальные симптомы. Пациент думает, что лекарство ни на что не повлияло, но это не совсем верно: лечение в этом случае необходимо, как ни странно, не для ускорения выздоровления, а для предотвращения осложнений и присоединения вторичной инфекции.

