Так можно или нет сбивать температуру при простуде? Ставим точку в вечном споре о лечении ОРВИ

В России продолжает расти сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ: по данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю показатель вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей. Среди вирусов, которые циркулируют сейчас, специалисты выделяют риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, свиной грипп (о нем мы подробно рассказывали ранее) и, конечно, ковид — он от нас пока тоже никуда не делся. Мы уже рассказывали, можно ли отличить по симптомам, чем именно вы заразились, а сегодня поговорим о том, чем это лечить и всегда ли нужно лечение: ведь простуда часто проходит и без него, а попасть к врачу во время подъема заболеваемости бывает непросто.
Нужно ли лечить ОРВИ?
— Шуточка, что если вы лечите ОРВИ, то болеете всего неделю, а если не лечите — целых семь дней, известная, но на самом деле лечить ОРВИ обязательно нужно, — говорит врач-терапевт Иван Скороходов. — Некоторые респираторные вирусы склонны к осложнениям, к утяжелению — особенно это грипп, ковид сюда же относится. Поэтому, чем раньше мы начнем снижать потенциал вируса, тем у нас прогнозы лучше. А вот почувствовать, что вы вылечитесь быстрее, — это не всегда происходит, потому что ОРВИ очень скоротечны. Если болезнь проходит без осложнений, то к третьему-пятому дню температура становится нормальной, к седьмому-десятому дню проходят остальные симптомы. Пациент думает, что лекарство ни на что не повлияло, но это не совсем верно: лечение в этом случае необходимо, как ни странно, не для ускорения выздоровления, а для предотвращения осложнений и присоединения вторичной инфекции.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Чтобы понять, как лечиться, нужно сначала разобраться, от чего мы лечимся. В первую очередь нужно провериться на вирусы, которые вызывают наиболее тяжелые заболевания, — грипп и ковид. Даже если вы чувствуете себя не очень плохо и подумываете не обращаться в поликлинику, а просто отлежаться пару дней — желательно сделать ПЦР-тесты. ПЦР-тесты есть и ковидные, и гриппозные — купить можно в обычной аптеке.
— Все-таки ковид дает гораздо больший процент среднетяжелого и тяжелого течения, грипп по сравнению с другими ОРВИ тоже в этом смысле выделяется, — говорит иммунолог Николай Крючков. — РС-инфекция опасна именно для детей до трех лет или пожилых людей старше 70 лет, остальные ОРВИ почти всегда протекают легко, если речь идет о людях без дополнительных факторов риска. К факторам риска можно отнести иммунодефициты, тяжелую ишемическая болезнь сердца, аритмию, бронхиальную астму, ХОБЛ, хронические заболевания почек, транзиторные ишемические атаки, сахарный диабет, другие хронические заболевания — обычно люди знают о том, что у них есть какие-то такие диагнозы. Им нужно обращать особое внимание на свое состояние и не пренебрегать обращением к врачу, а в случае ухудшения — вызывать скорую.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Планки, по которой можно сказать: если на 0,1 градуса температура выше — пора вызывать скорую, нет. Решающими могут стать и другие симптомы.
— Скорая помощь вызывается тогда, когда температура фебрильная — то есть выше 38,5 и плохо снижается, — говорит врач-инфекционист Андрей Поздняков. — Скорая помощь вызывается тогда, когда температура сопровождается какими-то другими симптомами, похожими на жизнеугрожающие. Самое яркое — это судороги, нарушение сознания, выраженная тахикардия. Скорую нужно вызывать по совокупности симптомов, температура вовсе не обязательно один из них.
Андрей Поздняков — врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь».
Если ситуация менее острая — обратитесь в кабинет неотложной помощи или вызовите врача из поликлиники. Противовирусные препараты и тем более антибиотики должен назначать доктор.
Что можно сделать до прихода врача?
В периоды роста заболеваемости даже скорые порой задерживаются и стоят в очередях, участковый терапевт тем более придет не в течение часа. Мы попросили врачей дать рекомендации на первое время — что пациент с симптомами ОРВИ может сделать сам до прихода врача.
— Большинство препаратов должен назначать врач, потому что он сможет подобрать наиболее оптимальное лечение. Но симптоматическую терапию можно начать с самого начала — это жаропонижающие препараты как отдельные, так и в виде горячего питья, сосудосуживающие препараты можно начинать, пастилки, которые уменьшают боль в горле, — говорит Иван Скороходов. — У взрослых мы сбиваем температуру выше 38,5 градуса. Или же, как я своим пациентам говорю — если вы плохо себя чувствуете, но температура ниже 38,5 градуса — примите жаропонижающее, ничего страшного не будет, это улучшит качество жизни, а на лечении не скажется.
Николай Крючков не вполне согласен с коллегой — он говорит, что небольшую температуру, которая причиняет дискомфорт, но терпима, лучше перенести не сбивая. А если температура уже 38,5 градуса — сбивать с умом.
— Использовать для этого можно ибупрофен или парацетамол. Аспирин до 12 лет вообще нельзя использовать, потом тоже есть масса противопоказаний, да и тем более он сбивает температуру сильно хуже. Помните, что даже у таких простых препаратов есть максимальная суточная доза, ее превышать нельзя, — говорит Крючков. — Парацетамол, например, влияет на работу печени и может ее повредить. У ибупрофена тоже есть негативные эффекты, поэтому очень важно: сбивать не сколько хотите, а с учетом максимальной суточной дозы, и я не советую доходить прямо до максимума.
В остальном постарайтесь не заниматься самолечением и в случае ухудшения состояния вызывайте скорую. Подробнее о том, как распознать ухудшение самочувствия и на какие симптомы обратить внимание, мы рассказывали в этом материале.